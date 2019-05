Colas : contrat autoroutier en Touraine

23/05/2019 | 08:27

Bouygues annonce qu'un groupement associant ses filiales Colas et Bouygues Construction a signé avec Cofiroute un contrat pour l'élargissement de l'autoroute A10 en Touraine, pour un montant total de 150 millions d'euros (dont 95 millions pour Colas).



Le marché comprend principalement les terrassements, la modification des ouvrages d'art, les rétablissements de communication, les chaussées, l'assainissement, l'hydraulique, les équipements et la signalisation.



Les travaux débuteront en juillet 2019 pour une livraison prévue fin 2022. 'Ce projet améliorera la fluidité de la circulation tout en participant au développement des territoires', explique le groupe de construction.



