Colas : développe une centrale hydroélectrique à Madagascar

07/10/2019 | 18:29

Colas, Africa50, Jovena et SN Power annoncent le développement de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar.



Le projet comprend, dans le cadre d'un contrat de concession de 35 ans, le développement, la construction et l'exploitation d'un barrage et d'une usine hydroélectrique de 120 MW sur le fleuve Ivondro à 40 km à l'Ouest de Toamasina, deuxième plus grande ville de Madagascar.



Le projet inclut également la ligne de transmission, la réhabilitation de la route d'accès, et des infrastructures pour les villages environnants.



Le projet générera la création d'environ 1 000 emplois directs au cours de la phase de construction. La mise en service opérationnelle de la centrale est prévue en 2023.



