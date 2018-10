Colas : emménage dans son nouveau siège parisien

Une architecture spectaculaire et une qualité de vie au travail optimisée

Visible depuis le boulevard périphérique grâce à sa hauteur de 36 mètres, le bâtiment de 7 500 m² dispose d'une enveloppe composée d'une double peau en aluminium thermolaqué de couleur claire pour l'intérieur et en verre sérigraphié à l'extérieur, lui conférant un effet transparent et épuré. L'édifice a été pensé pour offrir aux collaborateurs une qualité de vie au travail optimisée grâce, notamment, à des postes de travail ergonomiques, dotés des dernières technologies informatiques. Les espaces intérieurs bénéficient de la lumière du jour et d'un confort thermique et acoustique de pointe. De nombreux services sont également proposés : business center, cafétéria, salle de sport, econciergerie, bornes de recharge pour véhicules électriques…

Une triple certification environnementale

Outre sa qualité architecturale, le nouveau siège de Colas, labellisé Green Office, se distingue par sa démarche environnementale. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et bénéficie de la triple certification environnementale BEPOS effinergie 2013, HQE « Exceptionnel » 2015 et BREAAM International 2013 niveau « Excellent ». 540 m² de panneaux photovoltaïques et une centrale de cogénération à l'huile végétale de colza ont notamment été installés.

Un projet associant les savoir-faire du groupe Bouygues et de ses filiales

L'édifice a été érigé par Bouygues Bâtiment Ile-de-France - Construction Privée, filiale de Bouygues Construction, pour le compte du promoteur Bouygues Immobilier. Les travaux de démolition, de terrassement et d'aménagement extérieur ont été confiés à Colas Île-de-France Normandie. Smac, également filiale de Colas, a réalisé l'étanchéité du bâtiment.

Selon Hervé Le Bouc, PDG de Colas : « Par ses performances énergétiques et les technologies de pointe dont il est doté, notre nouveau siège social symbolise la démarche de développement responsable de Colas et sa capacité d'innovation. »