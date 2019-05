Colas : et Bouygues Construction remportent un contrat pour l'élargissement d'une section de l'autoroute A10

Ce contrat en deux lots porte sur l'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A10 sur une longueur de 25 km entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire) : le premier lot concerne la section entre Veigné et Sorigny (10 km) pour 70 millions d'euros ; le second lot porte sur la section entre Sorigny et Sainte-Maure-de-Touraine (15 km) pour 80 millions d'euros.

Le marché comprend principalement les terrassements, la modification des ouvrages d'art (reconstruction des passages supérieurs et élargissement de passages inférieurs), les rétablissements de communication, les chaussées, l'assainissement, l'hydraulique, les équipements et la signalisation.

Les travaux débuteront en juillet 2019 pour une livraison prévue fin 2022.

Ce projet améliorera la fluidité de la circulation tout en participant au développement des territoires.

Colas et Bouygues Construction avaient déjà réalisé en 2018 et début 2019 les travaux de minéralisation du terre-plein central de l'autoroute A10 sur une longueur de 70 km entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers.