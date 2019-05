Colas : et Bouygues remportent un contrat de 150 mlns d'euros pour l'autoroute A10

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de construction routière Colas et sa maison mère Bouygues ont annoncé jeudi avoir remporté un contrat valorisé 150 millions d'euros pour l'élargissement de l'autoroute A10 en Touraine. La part de ce contrat revenant à Colas se monte à 95 millions d'euros, tandis que le conglomérat Bouygues, via sa division Construction, récupérera 55 millions d'euros.

Le marché conclu par Colas et Bouygues avec Cofiroute se décompose en deux lots. Le premier concerne la section de l'autoroute A10 située entre les villes de Veigné et Sorigny, pour un montant de 70 millions d'euros, et le second porte sur la section entre Sorigny et Sainte-Maure-de-Touraine, pour 80 millions d'euros.

Selon les termes du contrat, Colas et Bouygues seront notamment en charge des terrassements, de la modification des ouvrages d'art (reconstruction des passages supérieurs et élargissement de passages inférieurs), des chaussées, des équipements et de la signalisation.

"Les travaux débuteront en juillet 2019 pour une livraison prévue fin 2022", ont précisé les deux entreprises dans un communiqué.

