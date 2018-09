Colas : pressenti pour la première ligne de tram de Liège

21/09/2018 | 09:04

Colas dirige le consortium qui a été pressenti par l'opérateur de transport de la région belge de Wallonie pour le partenariat public-privé (PPP) portant sur la première ligne de tramway de Liège. Le contrat devrait être signé avant la fin de l'année 2018. Aucun montant n'a été précisé.



Outre trois filiales de Colas, le consortium Tram'Ardent comprend DIF, une société financière, et l'équipementier ferroviaire espagnol CAF. Il sera chargé construire la ligne de tram d'une longueur de 11,7 km, d'en aménager les abords, de construire les ateliers de maintenance et de remisage, CAF fournissant le matériel roulant.



De plus, une coentreprise entre CAF et Colas assurera la maintenance des équipements pendant la durée du PPP.



La ligne devrait être livrée au second semestre 2022.









