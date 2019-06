Colas : protocole d'accord pour l'acquisition d'Asfalcura

13/06/2019 | 18:02

Colas annonce avoir signé un protocole d'accord, en vue de l'acquisition de la société Asfalcura, au Chili, spécialisée dans la construction routière, et en particulier dans la production et la mise en oeuvre d'enrobés.



En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 millions d'euros.



'Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de Colas en Amérique du Sud. Le Groupe est déjà présent au Chili à travers Colas Rail et Dust-A-Side', indique Colas.





