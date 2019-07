Colas : réalise des tests en condition réelle à Transpolis

03/07/2019 | 18:07

Colas annonce l'ouverture de Transpolis, un laboratoire de recherche et d'expérimentation d'une surface de 80 hectares dédiée à la mobilité urbain. Le groupe est actionnaire historique du projet.



' Ville-laboratoire dédiée à la mobilité urbaine et aux systèmes de transports innovants, Transpolis est un lieu unique, en Europe, d'expérimentation et de simulation pour le déploiement de démonstrateurs de mobilité urbaine ' indique le groupe.



Transpolis permettra notamment aux équipes de Colas de tester en conditions réelles les nouveaux usages potentiels de sa solution de marquage dynamique Flowell.



Pour Bernard Sala, DGA Prospective, Développement et Recherche de Colas, ' cet écosystème unique en Europe permettra de répondre efficacement aux besoins de nos ingénieurs de mener en grandeur réelle les essais de fiabilisation et les études comportementales indispensables à la validation des solutions élaborées dans nos laboratoires.'



