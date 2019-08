Colas : réduction des pertes au 1er semestre

29/08/2019 | 10:06

Colas publie un résultat net part du groupe de -102 millions d'euros au premier semestre 2019, en amélioration de 27 millions par rapport à la même période de 2018 et un résultat opérationnel courant de -136 millions, en amélioration de 31 millions.



'Cette bonne performance résulte à la fois de l'amélioration du résultat opérationnel courant de la Route Métropole, des premiers effets des mesures de redressement de Colas Rail en France et de la cession de Smac', explique le constructeur d'infrastructures de transport.



Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5,8 milliards d'euros, en hausse de 9% (+8% à périmètre et change constants), et le carnet de commandes à fin juin 2019 s'élève à 9,9 milliards, en hausse de 4% à change constant et hors Smac.



