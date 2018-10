Colas : revoit ses perspectives pour 2018

18/10/2018 | 18:30

Le groupe Colas annonce ce jeudi soir anticiper un résultat opérationnel courant sur les neuf premiers mois de l'année en baisse d'environ 25 millions d'euros par rapport à la même période en 2017.



Sur l'ensemble de l'année 2018, le chiffre d'affaires devrait par ailleurs être significativement supérieur à celui de 2017, notamment du fait de la contribution de Miller McAsphalt. La marge opérationnelle courante est attendue stable ou en légère baisse par rapport à 2017, contre une amélioration prévue précédemment.



'Colas Rail fait face, en France, à une situation difficile qui s'est dégradée au deuxième puis au troisième trimestre 2018. Les grèves à la SNCF ont eu des conséquences négatives sur les travaux ferroviaires mais aussi sur le fret (...). De plus, chez Spac, le chantier de pose d'un pipeline dans le sud-ouest de la France, qui avait été impacté par les mauvaises conditions météorologiques au premier trimestre 2018, n'a rattrapé le retard accumulé qu'au prix d'importants moyens engendrant des coûts additionnels. Sur les neuf premiers mois de l'année, les difficultés de Colas Rail et de Spac ne sont que partiellement compensées par les bons résultats des activités routières en Métropole', explique le groupe.





