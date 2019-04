Colas : se renforce dans les enrobés en Pologne

02/04/2019 | 09:37

Colas, la filiale de travaux routiers quasi-intégralement détenue par Bouygues, annonce ce matin l'acquisition d''une partie des actifs de Skanska dans le secteur des enrobés routiers en Pologne'.



'La transaction d'un montant de 29 millions d'euros porte sur 11 postes d'enrobés, 130 engins de chantier, une vingtaine d'équipes d'application et l'ensemble des collaborateurs opérationnels, soit 330 personnes', ajoute Colas.



Présent depuis plus de 20 ans en Pologne occidentale, le groupe renforce ainsi sa position dans ce pays.



'L'accord prévoit également la possibilité d'une coopération future entre Colas Polska et Skanska Pologne dans sept grandes villes ciblées par Skanska dans le cadre de sa stratégie 'City Builder'', ajoute un communiqué.





