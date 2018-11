Colas : tassement du bénéfice net part du groupe

15/11/2018 | 10:27

Dévoilés ce jeudi matin, les comptes des trois premiers trimestres de Colas ont notamment révélé un bénéfice net consolidé part du groupe de 110 millions d'euros, contre 160 millions à fin septembre 2017.



Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part reculé de 24 millions d'euros en rythme annuel, tombant à 155 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires est en revanche mieux orienté : il s'est établi à environ 9,6 milliards d'euros, soit une croissance de 11% par rapport à la même période de l'exercice clos. La situation est contrastée entre les Routes, en hausse de 16%, et les Spécialités, en baisse de 9%.



Le carnet de commandes à fin septembre 2018 se maintenait pour sa part à un niveau élevé, à 8,7 milliards d'euros, en hausse de 13% sur un an et de 15% à taux de change constants.



'Le chiffre d'affaires de 2018 sera significativement supérieur à celui de 2017, notamment du fait de la contribution de Miller McAsphalt. La marge opérationnelle courante est désormais attendue en légère baisse par rapport à 2017', commente Colas.





