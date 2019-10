Colas : un nouveau président du Board

01/10/2019 | 18:10

Le groupe Colas annonce ce soir la nomination d'Olivier Roussat en qualité de président du conseil d'administration, en remplacement d'Hervé Le Bouc.



'Olivier Roussat, Directeur Général Délégué de Bouygues SA et Président du Conseil d'Administration de Bouygues Telecom, est Administrateur de Colas SA depuis le 17 avril 2019. Arnauld Van Eeckhout, Secrétaire Général du groupe Bouygues et précédemment Censeur de Colas SA, a été coopté en qualité d'Administrateur', précise encore Colas.





