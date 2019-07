Colgate Palmolive : acquiert les soins anti-âge Filorga pour 1,5 md

(Actualisé avec communiqué de Filorga)

11 juillet (Reuters) - Colgate-Palmolive a annoncé jeudi l'acquisition du groupe français Laboratoires Filorga Cosmétiques pour 1,50 milliard d'euros afin de se renforcer sur le segment des soins anti-âge.

Filorga se présente comme le leader de l'anti-âge en France et précise que ses crèmes médi-cosmétiques sont commercialisées dans 75 pays au total, avec notamment une forte expansion sur le marché chinois.

"Cette acquisition fournit aussi à Colgate un point d'entrée dans le canal de distribution en forte croissance du 'travel retail', particulièrement en Chine", a déclaré Noel Wallace, directeur général de Colgate, dans un communiqué.

Le groupe américain, surtout connu pour ses produits d'hygiène dentaire, avait déjà acquis en 2017 les marques PCA Skin et EltaMD pour se faire une place dans le segment à forte marge des crèmes de soins.

Filorga, relancée par Didier Tabary, un ancien de Chanel, et contrôlée par la holding HLD, se targue d'une croissance de plus de 50% par an depuis plus de 10 ans grâce à sa gamme de soins formulés à base de NCEF, un complexe unique encapsulant des actifs utilisés en injection.

"Je suis heureux de permettre à la marque Filorga de nourrir de nouvelles ambitions aux côtés de Colgate : cette transaction s’inscrit dans la logique de développement de Filorga, et permettra à la société de renforcer son positionnement sur ses marchés existants tels que la Chine et le Travel Retail et de s’étendre dans de nouveaux territoires à fort potentiel, tels que les Etats-Unis ou le Japon", a déclaré Didier Tabary dans un communiqué publié par HLD.

Colgate a précisé que la transaction, financée partiellement par de la dette, devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre et serait sans impact sur le bénéfice par action du groupe en 2019.

Colgate était conseillé par Citi pour cette opération, tandis que Goldman Sachs et BNP Paribas étaient les banques conseil de Filorga. (Aishwarya Venugopal à Bangalore et Véronique Tison à Paris)