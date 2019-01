Colgate-Palmolive affecté par le dollar fort et la hausse des coûts

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a averti vendredi que ses résultats financiers allaient baisser en 2019 comparé à 2018, en raison d'une hausse des coûts des matériaux sur fond de tensions commerciales et d'incertitudes économiques.

Le bénéfice annuel devrait baisser d'au moins 5% comparé à l'année écoulée, a précisé le PDG Ian Cook, cité dans un communiqué. C'est davantage que le recul de 2 à 3% attendu en moyenne par les analystes financiers.

Le dirigeant a en outre indiqué que les ventes devraient soit stagner soit progresser de 1 à 3%, une prudence due principalement à la hausse des prix des matériaux utilisés par Colgate et à l'augmentation de l'enveloppe destinée au marketing et à la promotion de ses dentifrices et brosses à dent. Colgate est confronté à la concurrence des marques Oral-B (Procter & Gamble) et Closeup (Unilever) dans les pays émergents.

"Nos prévisions reflètent une augmentation des prix des matériaux, une hausse de notre taux d'imposition, les incertitudes entourant l'économie mondiale et les fluctuations des taux de change", explique M. Cook.

L'action reculait de plus de 2% dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street.

Face à ces vents contraires, Colgate va continuer à augmenter ses prix pour préserver sa marge, laquelle est tombée à 59,1% au quatrième trimestre 2018 contre 59,8% à la même période un an plus tôt.

Colgate est affecté, comme la plupart des groupes du secteur des biens et de la consommation, par la hausse des coûts de logistique et le renchérissement des prix des matières premières servant à la fabrication du plastique et des emballages du fait de la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump.

Le groupe, qui génère 75% de ses ventes hors Amérique du nord (Etats-Unis, Canada et Mexique), est en outre confronté à la dépréciation des monnaies de pays émergents face au dollar.

Les effets de change ont rogné les ventes de 5% au quatrième trimestre 2018 et la hausse des prix, de l'ordre de 4,5% en Amérique latine et de 1% en Europe, n'a pas changé la donne.

Les ventes ont chuté de 9% en Amérique latine, de 6,5% en Asie-Pacifique, de 5% en Afrique/Eurasie et de 2,5% en Europe. Seule l'Amérique du nord s'en sort, avec une hausse de 5% des ventes.

Au final, le chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 2% à 3,81 milliards de dollars pour un bénéfice net de 606 millions, en hausse de 87,6%. Ce profit rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, est de 74 cents, supérieur aux 73 cents attendus par les marchés.

Sur l'année, Colgate-Palmolive a dégagé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, en chute de 18,6% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 15,54 milliards (+0,6%).

afp/rp