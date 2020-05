Colgate-Palmolive : en hausse, un broker en soutien

18/05/2020 | 16:11

Le titre Colgate-Palmolive avance ce lundi de +1%, porté par l'analyste Jefferies qui, s'il confirme sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 66 à 70 dollars.



'Un portefeuille défensif, un bon élan dans les soins à domicile, des investissements dans l'e-commerce et une bonne productivité positionnent bien le groupe face à la tempête du Covid-19 et la récession', apprécie le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.