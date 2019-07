Colgate-Palmolive : en léger repli après le rachat de Filorga

12/07/2019 | 16:01

Le titre est en léger repli à la Bourse de New York après l'annonce de l'acquisition de la société Filorga, une marque française de soins de la peau anti-âge haut de gamme, pour un montant de 1,5 milliard d'euros (environ 1,7 milliard de dollars).



Fondée en France en 1978, la marque Filorga est vendue dans plus de 60 pays. Ses principaux marchés sont la France, l'Italie, l'Espagne et la Chine, a annoncé le groupe.



Selon les analystes, cette opération constitue un 'bon ajustement stratégique' pour Colgate-Palmolive.



' Suite aux récentes acquisitions de PCA Skin et d'EltaMD en 2018, cet accord souligne l'intérêt de Colgate pour l'expansion de son portefeuille dans le domaine des soins de la peau', a indiqué le bureau d'analyses Jefferies.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.