Colgate Palmolive : va acquérir l'activité de soins de la peau de Filorga pour 1,5 md d'euros

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe américain de produits de grande consommation Colgate-Palmolive a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités de soins de la peau des Laboratoires Filorga Cosmétiques pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

Filorga est une marque française de soins anti-âge focalisée sur les soins du visage et vendue dans plus de 60 pays. Ses principaux marchés sont la France, l'Italie, l'Espagne et la Chine, a indiqué Colgate.

Le groupe américain a indiqué que l'opération serait financée au moyen d'une combinaison de dette et de liquidités et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact sur le bénéfice par action en 2019.

"Filorga est une marque forte, haut de gamme, avec un positionnement distinctif qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance à long terme dans le secteur des soins de la personne", a déclaré Noel Wallace, le directeur général de Colgate.

"Cette acquisition permet également à Colgate de faire son entrée dans le 'Travel Retail' (commerce de voyage), un canal de distribution de taille importante et à forte croissance, en particulier en Asie", a ajouté le dirigeant.

-Stephen Nakrosis, Dow Jones Newswires (Version Française Maylis Jouaret) ed: LBO

