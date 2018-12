Colipays : Le billet souvenir Ile de La Réunion

Glissez un billet dans vos colis !

Voici une nouveauté plutôt originale à ajouter à vos colis : un vrai billet (d'une valeur fiduciaire de 0€) à l'effigie de notre île chérie !

Grâce à l'expertise et au savoir faire de la Réunion Billet Souvenir et de Eurobanque Note Memory, ce véritable billet collector à pu voir le jour et représente quelques-uns des emblèmes de La Réunion : la case créole, le paille-en-queue, le fanjan (fougère arborescente) ou encore la fleur du frangipanier.

Ces 5 emblèmes ont étés choisis pour remémorer des souvenirs à ceux qui ont déjà eu la chance de venir sur l'île intense et attiser la curiosité et l'envie de voyage à ceux qui n'y ont jamais mis les pieds (tout comme nos Colipays !)

Caractéristiques du billet Ile de La Réunion

• Papier 100 % coton avec un filigrane et un fil de sécurité personnalisés

• Impression offset avec de nombreuses teintes irisées, des micro-lignes, des fonds fiduciaires sécurisés, une transmission et des couleurs visibles sous UV

• Impression en Taille Douce pour un effet tactile

• Un patch holographique

• Une numérotation unique incrémentielle

Attention, ce billet est un souvenir et un objet de collection, chaque billet est numéroté (ce qui le rend unique) et sécurisé par des marquages UV, de la Transvision (transparence) et un Fil de sécurité pour empêcher toute duplication malvenue.