Colliers International : L'accélérateur Proptech de Colliers, lancé par Techstars, révèle la catégorie 2018

Dix startups du monde entier se réunissent à Toronto, au Canada, pour faire part de ce premier accélérateur mondial Proptech

Colliers International Group Inc. (NASDAQ et TSX:CIGI), leader mondial en services immobiliers commerciaux et en gestion des investissements, a fait part aujourd'hui de sa catégorie 2018 de startups de la Proptech avec l'accélérateur Proptech de Colliers, lancé par Techstars. Cet accélérateur est au centre de nos efforts sur l'innovation ciblée qui nous permettra de créer des solutions, de façonner les technologies et de trouver des opportunités pour faire progresser nos activités et accélérer notre réussite. Notre catégorie inaugurale comporte divers entrepreneurs et technologies, dont notamment :

des solutions dans toute la chaîne de valeur de l'immobilier, concernant les ensembles de données commerciales pour les occupants et les investisseurs ; des services de bureau et l'engagement des locataires ; des Big Data, des analyses et de l'intelligence artificielle ; de l'espace en tant que service ; des marchés et une utilisation de l'espace ; la ville intelligente et l'Internet des objets.

Des entrepreneurs qui représentent neuf villes réparties dans neuf pays

« Chaque startup de notre catégorie 2018 a été soigneusement sélectionnée selon l'investissement fondé sur son approche des opportunités à court terme et à valeur ajoutée offert à nos clients et aux professionnels, ainsi que sur des opportunités à plus long terme qui, grâce à de solides plates-formes technologiques, nous aideront à repousser les limites de ce secteur », a déclaré Jay Hennick, président et CEO de Colliers. « Chez Colliers, notre culture d'entreprise valorise le mentorat et les avantages qu'il peut apporter à une entreprise en expansion. Notre catégorie aura accès à plus de 100 mentors issus du secteur et de Colliers, dans le cadre de l'accélérateur Protech de Colliers, ce qui donnera aux startups une opportunité exceptionnelle de tester, de piloter et de développer leurs entreprises. »

Au cours des 13 prochaines semaines, la catégorie 2018 travaillera à partir de l'espace de l'accélérateur de Techstars à Toronto afin d'affiner ses business plans et de gagner de l'ampleur, tout en accélérant ses stratégies de levée de fonds et en développant des « Demo Day ». Grâce à ce processus, les startups travailleront en étroite collaboration avec des mentors issus de Colliers et du secteur de l’immobilier dans son ensemble, de fondateurs de startups qui ont réussi et de capital-risqueurs. À la fin du programme, chaque startup se présentera aux investisseurs et aux mentors lors de la « Demo Day » du 4 décembre 2018.

« Colliers est une entreprise entrepreuriale et dynamique, ce qui nous met dans une position privilégiée pour aider les startups à développer des services innovants, ciblés et à valeur ajoutée pour nos clients et les professionnels », a déclaré Dylan Taylor, président et COO de Colliers. « Notre accélérateur Proptech combine le savoir-faire de Techstars en matière d’innovation technologique, de startups et de réseaux d’anciens élèves forts de notre expertise immobilière et de notre réseau international. »

Accélérateur Protech de Colliers, catégorie 2018 Un espace de vente (New-York, États-Unis) Un espace de vente trouve le lieu idéal pour votre entreprise grâce aux données. Basking (Berlin, Allemagne) Basking.io est une plate-forme d'automatisation du développement fondé sur le RSI et offerte au marché flexible des espaces de bureau. Booqed (Hong-Kong, Chine) Booqed est un marché numérique d'espaces flexibles, permettant aux entreprises qui ont besoin de lieux de travail, de se rencontrer ou d'organiser un événement, avec des propriétaires qui cherchent à rentabiliser un espace sous-utilisé. Lane (Toronto, Canada) Lane est le système d'exploitation de votre bâtiment, qui rationalise les opérations de construction sur une plateforme dans le nuage, accessible partout. MapYourProperty (Toronto, Canada) MapYourProperty est un service Google Maps adapté au développement de terrains immobiliers, simplifiant ainsi le processus de planification en 3 clics. Propstack (Mumbai, Inde) Propstack est une société de données et d'analyse qui permet de prévoir les tendances du marché immobilier et qui favorise des transactions efficaces. Raybased (Gothenburg, Suède) Raybased est le réseau sans fil ouvert pour l'immobilier commercial, communiquant sur tous les systèmes électriques existants pour surveiller, contrôler et optimiser des fonctions telles que le chauffage, l'aération, l'éclairage et l'accès au bâtiment. RefineRE (Dallas, États-Unis) RefineRE s'appuie sur des données de marché en temps réel pour fournir des informations sur le portefeuille de la CRE aux entreprises qui cherchent à prendre des décisions plus intelligentes, plus efficaces et plus rapides en matière d'achat, de vente, de leasing, d'expansion ou de rationalisation de leur empreinte immobilière. SPCE (Londres, Royaume-Uni) En partenariat avec Experian et les meilleures universités du monde, SPCE permet à la communauté de l'enseignement supérieur de rechercher et de payer des locations pour des étudiants du campus et d’acquérir une notation de crédit positive sans caution ni responsabilité de copropriété. Upsuite (Denver, États-Unis) Lorsque les équipes vont chercher des espaces de coworking.

À propos de Colliers International Group Inc.

Colliers International Group Inc. (NASDAQ:CIGI) (TSX:CIGI) est une société de services et de gestion de placements immobiliers d'envergure mondiale, qui est présente dans 69 pays et emploie plus de 13 000 professionnels. Colliers est la société de services et de gestion de placements immobiliers mondiaux cotée en bourse avec la croissance la plus rapide et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars en 2017 (2,7 milliards de dollars, sociétés affiliées comprises). Avec une culture d'entreprise, une participation et un contrôle importants des employés, les professionnels de Colliers fournissent une gamme complète de services aux locataires, propriétaires et investisseurs immobiliers dans le monde entier et, à travers sa plate-forme de services de gestion de placements, ce sont plus de 20 milliards de dollars d'actifs gérés dans le monde entier par les investisseurs immobiliers institutionnels les plus respectés.

Les professionnels de Colliers « think different », ils partagent de très bonnes idées et proposent des conseils judicieux et innovants pour accélérer la réussite de ses clients. Colliers a été classée parmi les 100 plus grandes entreprises d’externalisation par l’International Association of Outsourcing Professionals pendant 13 années consécutives, plus que toute autre entreprise de services immobiliers. Colliers a été classée numéro un des gestionnaires de biens immobiliers dans le monde par Commercial Property Executive pendant deux années consécutives.

Colliers possède une équipe dirigeante expérimentée dotée d'un actionnariat important et de solides antécédents, et qui a fait ses preuves avec un rendement annualisé de plus de 20 % pour les actionnaires depuis plus de 20 ans.

Pour obtenir les toutes dernières informations de Colliers, visitez notre site Colliers.com ou suivez-nous sur Twitter : @Colliers et LinkedIn.

À propos de Techstars

Techstars est le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir. Les fondateurs de Techstars sont en contact avec d’autres entrepreneurs, des experts, des mentors, d'anciens étudiants, des investisseurs, des dirigeants communautaires et des entreprises pour développer leurs sociétés. Techstars est composée de quatre divisions : les programmes de Techstars pour les startups, les programmes d’accélération pilotés par le mentorat de Techstars, les partenariats d’innovation de Techstars et le fonds de capital-risque de Techstars. www.techstars.com.

