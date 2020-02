Les candidats en lice pour l'investiture démocrate en 2020

WASHINGTON, 12 février (Reuters) - Liste des neuf candidats à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2020 après le retrait, mardi, des candidatures d'Andrew Yang, entrepreneur et ancien dirigeant du secteur des nouvelles technologies, et du sénateur du Colorado, Michael Bennet.

LE QUARTÉ DE TÊTE

BERNIE SANDERS - Le sénateur indépendant, qui est âgé de 78 ans, est le doyen des primaires. Il avait perdu la course à l'investiture démocrate en 2016 contre Hillary Clinton, qu'il avait cependant poussée dans ses retranchements par un discours résolument ancré à gauche. Lors des primaires, il l'avait emporté dans 23 Etats.

Il est de nouveau en campagne, portant ses idées de gauche comme la gratuité des universités publiques et un salaire horaire minimum à 15 dollars. Mais l'accident cardiaque dont il a été victime en octobre dans le Nevada a souligné son âge.

PETE BUTTIGIEG - Le maire de South Bend, dans l'Indiana, qui s'est lancé fin janvier dans la course à la présidence, est la révélation de cette pré-campagne. S'il était élu, cet ancien militaire de 38 ans serait le premier homosexuel déclaré à accéder à la présidence des Etats-Unis.

ELIZABETH WARREN - La sénatrice du Massachusetts, âgée de 70 ans, s'est officiellement lancée dans la course aux primaires démocrates début février 2018. Celle que Donald Trump surnomme "Pocahontas" axe sa campagne sur les droits des travailleurs, la justice salariale et l'accès à la santé.

Adversaire de Wall Street, elle a joué un rôle moteur dans la création du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) après la crise financière de 2008.

JOE BIDEN - L'ancien vice-président des Etats-Unis s'est lancé dans la course le 25 avril 2018. A 77 ans, il est le deuxième candidat à l'investiture du Parti démocrate le plus âgé après le sénateur Bernie Sanders, d'un an son aîné. Joe Biden, qui fut le vice-président de Barack Obama, a déjà brigué par deux fois l'investiture de son parti, pour la présidentielle de 1988 puis celle de 2008.

Dans une vidéo officialisant sa candidature, il annonce la couleur en présentant l'élection de 2020 comme une lutte pour la définition même des Etats-Unis. "Nous sommes dans une bataille pour l'âme de notre nation", dit-il.

Figure centriste du Parti démocrate entretenant un lien de proximité avec l'Amérique des "cols bleus" qui a fait défaut à Hillary Clinton en 2016, sa candidature pose cependant des questions, à commencer par son âge mais aussi son positionnement, trop modéré pour une partie de l'électorat démocrate qui réclame de nouveaux visages et une politique plus radicale.

LES OUTSIDERS

MICHAEL BLOOMBERG - L'ancien maire milliardaire de New York, 77 ans, s'est lancé très tardivement dans la course, attendant le 24 novembre pour se déclarer. "Nous ne pouvons pas nous permettre pendant quatre années de plus la politique irréfléchie et contraire à l'éthique du président Trump", a-t-il dit.

AMY KLOBUCHAR - Celle qui effectue son troisième mandat de six ans comme sénatrice du Minnesota s'est lancée le 10 février 2018 dans la course à l'élection présidentielle. Âgée de 59 ans, elle a attiré l'attention en 2018 pour ses échanges très vifs avec Brett Kavanaugh lors de ses auditions de confirmation à la Cour suprême. Ses questions lui ont valu la reconnaissance des cercles démocrates pour avoir oeuvré au progrès du mouvement #MeToo contre le harcèlement et les agressions sexuelles.

TULSI GABBARD - La représentante démocrate d'Hawaï, 38 ans, a fait part le 11 janvier 2018 de son intention de briguer l'investiture démocrate. Cette militante pacifiste qui a dû présenter des excuses pour des propos passés sur le mariage pour tous n'a jamais réussi à faire décoller sa campagne.

TOM STEYER - Ce milliardaire à la fibre écologiste a été l'un des gros donateurs du Parti démocrate ces dix dernières années. A 62 ans, il a décidé de franchir le pas, s'estimant seul capable de sortir de la mainmise des entreprises sur la démocratie.

DEVAL PATRICK - L'ancien gouverneur du Massachusetts n'est entré en lice que le 14 novembre dernier. Proche de l'ancien président Barack Obama, formé à Harvard et ancien directeur au sein de la firme d'investissement Bain Capital, cette figure respectée du Parti démocrate, âgée de 63 ans, a été le premier gouverneur afro-américain du Massachusetts.

Dans le CAMP RÉPUBLICAIN, il ne reste plus qu'une personnalité pour contester formellement l'investiture de Trump. Mais BILL WELD, crédité de 1,3% des voix aux caucus de l'Iowa contre 97,1% pour le président sortant, n'a aucune chance de le détrôner.

