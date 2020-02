USA 2020: Les principales dates de la campagne présidentielle

(.)

WASHINGTON, 11 février (Reuters) - Après les caucus de l'Iowa, marqués par le raté informatique du Parti démocrate, le marathon des primaires se poursuit mardi dans le New Hampshire et s'étendront jusqu'en juin pour désigner l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain.

Onze candidats sont toujours en lice.

Ils vont se départager les 3.979 délégués en jeu, répartis Etat par Etat à la proportionnelle entre les candidats ayant obtenu au moins 15% des voix, avec l'objectif d'en réunir une majorité (1.991 au moins) pour s'assurer l'investiture du parti lors de la convention de Milwaukee, mi-juillet.

Formellement, deux personnalités du Parti républicain contestent l'investiture de Donald Trump mais ils n'ont aucune chance de détrôner le président sortant.

Voici les dates qui jalonneront le processus électoral:

Les caucus de l'Iowa se sont tenus le 3 FÉVRIER. Après vingt-et-une heures d'une chaotique attente, les instances locales du parti ont été en mesure d'annoncer que Pete Buttigieg était arrivé en tête avec une courte avance sur Bernie Sanders.

La prochaine étape aura lieu ce mardi 11 FÉVRIER pour la primaire du New Hampshire, où 24 délégués seront en jeu.

Suivront les caucus du Nevada, où les organisateurs ont annoncé qu'ils n'utiliseraient pas l'application téléphonique à l'origine du bug de l'Iowa (22 FÉVRIER, 36 délégués) et la primaire de Caroline du Sud (29 FÉVRIER, 54 délégués).

Le "SUPER TUESDAY" du 3 MARS avec notamment la Californie, qui votera plus tôt cette année que lors des précédentes primaires, et le Texas désignera environ 40% des délégués et devrait donner une idée claire de la suite du processus.

(Californie 415 délégués, Texas 228, Caroline du Nord 110, Virginie 99, Massachusetts 91, Minnesota 75, Colorado 67, Tennessee 64, Alabama 52, Oklahoma 37, Arkansas 31, Utah 29, Maine 24, Vermont 16, démocrates de l'étranger 13 et Samoa américaine 6).

Le 10 MARS, ce sera le tour du Michigan (125 délégués), de l'Etat de Washington (89), du Missouri (68), du Mississippi (36), de l'Idaho (20) et du Dakota du Nord (14).

La Floride, qui désigne 219 délégués, se déterminera le 17 MARS, de même que l'Illinois (155), l'Ohio (136) et l'Arizona (67).

La Georgie (105 délégués à répartir) votera le 24 MARS.

En AVRIL, la Louisiane (54 délégués), Hawaï (24), l'Alaska (15) et le Wyoming (14) décideront le 4. Le 7, ce sera au tour du Wisconsin (84). Le mardi 28, nouvelle soirée d'importance, si aucune tendance nette ne s'est dégagée, avec les Etats de New York (274 délégués), la Pennsylvanie (186), le Maryland (96), le Connecticut (60), Rhode Island (26) et le Delaware (21).

En MAI, le Kansas (39 délégués) et Guam (7) se décideront le 2, l'Indiana (82) votera le 5, la Virginie-Occidentale (28) et le Nebraska (29) trancheront le 12 et l'Oregon (61) et le Kentucky (54) se détermineront le 19.

La course s'achèvera le 2 JUIN avec les primaires du New Jersey (126 délégués), le Nouveau-Mexique (34), Washington District de Columbia (20), le Montana (19) et le Dakota du Sud (16).

Le candidat démocrate sera formellement investi lors de la Convention nationale du Parti démocrate qui se déroulera du 13 AU 16 JUILLET à Milwaukee, dans le Wisconsin, un Etat qui a fait cruellement défaut aux démocrates en novembre 2016. Donald Trump y avait devancé de justesse Hillary Clinton. Aucun candidat républicain ne s'y était imposé depuis 1984.

Les républicains se mettront pour leur part en ordre de marche à Charlotte, en Caroline du Nord, du 24 AU 27 AOÛT.

Le premier débat présidentiel aura lieu le 29 SEPTEMBRE dans l'Indiana. Suivront deux autres débats, le 15 OCTOBRE dans le Michigan et le 22 OCTOBRE dans le Tennessee.

Les électeurs américains se rendront aux urnes le 3 NOVEMBRE. En plus du président et de son candidat à la vice-présidence, ils renouvelleront aussi la totalité des 435 élus de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain.

(Ginger Gibson et Joseph Ax, version française Henri-Pierre André et Arthur Connan)