Accord sectoriel Beyond Chocolate : Colruyt Group met en place une filière cacao durable qui garantit des revenus décents aux agriculteurs

Hal, le 5 décembre 2018 - En Afrique de l'Ouest, Colruyt Group met en place une filière cacao durable afin d'offrir un revenu décent aux agriculteurs locaux. Avec cette initiative, le groupe fait un pas concret en faveur de la réalisation de l'accord sectoriel « Beyond Chocolate » récemment conclu, qui vise à améliorer durablement les conditions de vie des producteurs de cacao d'ici 2030. Voilà des années que Colruyt Group s'engage en vue de rendre plus durables ses produits à base de chocolat et de cacao. Ainsi, le distributeur utilise uniquement du cacao certifié durable dans la composition de presque tous ses produits de marques propres à base de chocolat et de cacao, ce qui constitue l'objectif ultime pour tous les distributeurs de Belgique d'ici 2020.

Projet pilote en Afrique de l'Ouest

Colruyt Group va entreprendre des démarches concrètes en vue de garantir des revenus décents aux petits producteurs de cacao auprès desquels il s'approvisionne pour réaliser ses produits de marques propres. Stefan Goethaert, directeur responsable de la durabilisation des produits chez Colruyt Group : « Nous allons lancer un projet pilote en partenariat avec une ou plusieurs coopératives de cacao dans des pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels les agriculteurs rencontrent le plus de difficultés à vivre de leur récolte, peut-être au Ghana ou en Côte d'Ivoire. En collaboration avec des partenaires locaux et belges, nous souhaitons mettre en place une filière totalement durable, du travail dans les champs jusqu'au produit en magasin. » Ce futur partenariat doit garantir des revenus décents aux agriculteurs et être rentable pour les autres maillons de la chaîne. Il vise également à apporter une valeur ajoutée sur les plans social et écologique, par exemple en luttant contre le travail des enfants et la déforestation. Le groupe investira par ailleurs dans un projet éducatif local en collaboration avec son fonds d'entreprise, la Collibri Foundation.

Des revenus décents

L'initiative de Colruyt Group répond aux besoins réels des nombreux petits cultivateurs de cacao. Stefan Goethaert ajoute : « Malgré nos efforts de ces dernières années en vue de rendre la filière cacao plus durable, nous constatons qu'il reste beaucoup de travail à accomplir ». Les normes de certification et les initiatives en matière d'entrepreneuriat durable actuelles constituent déjà un grand pas en avant. Chaque initiative est profitable et se focalise en particulier sur divers aspects durables, comme le prix, la productivité, l'environnement ou le travail des enfants. « Aujourd'hui, il est temps d'aller encore plus loin, de travailler ensemble à la mise en place de meilleures conditions et de vraiment faire la différence pour les petits producteurs. Nous remarquons par exemple qu'un prix correct n'est pas toujours un gage de revenu décent, car d'autres variables doivent encore être prises en considération, comme la taille de la récolte, l'accès au marché ou encore les autres revenus », poursuit Stefan Goethaert.

Expérience reconnue dans les filières durables

Pour Colruyt Group, ce projet pilote constitue un défi, car la notion de « revenus décents » est assez récente et très faiblement mise en pratique, notamment dans les filières complexes comme celle du cacao. Le distributeur n'en est toutefois pas à son coup d'essai avec ce projet de filière. En effet, six projets de filière durable sont en cours et ils sont souvent associés à un projet éducatif. Grâce à ces projets, le groupe a une incidence positive sur plus de 33 000 agriculteurs. Les clients peuvent déjà en goûter les résultats en rayon : café durable du Kivu et du Burundi, quinoa du Pérou, riz d'Inde et chocolat du Nicaragua, le tout sous la marque maison Boni Selection. « L'expérience acquise dans la mise en place de filières durables sera assurément utile lors du lancement de notre projet en Afrique », explique Stefan Goethaert. « De plus, nous disposons déjà d'une expérience spécifique avec le cacao. Au Nicaragua, nous contribuons à la formation de 300 jeunes à la culture du cacao. »

Objectif pour 2020 déjà atteint à 98,6 %

Colruyt Group a activement participé à l'élaboration de l'accord sectoriel Beyond Chocolate. « Nous nous engageons pleinement en faveur des objectifs convenus, mais ne partons bien entendu pas de zéro », poursuit Stefan Goethaert. Ces dernières années, le distributeur a multiplié les initiatives afin de rendre plus durables les produits à base de chocolat proposés sous ses marques propres. Aujourd'hui, 98,6 % des produits à base de chocolat et de cacao de Boni Selection et Everyday portent un ou plusieurs labels durables, dont UTZ, Bio ou Fairtrade. « Sur 215 de nos produits - tablettes de chocolat, lait chocolaté, biscuits… -, 212 contiennent uniquement du chocolat ou du cacao certifié. Seuls trois produits qui contiennent une très faible quantité de cacao ne sont pas encore certifiés, mais cela devrait être réglé d'ici 2020 », conclut Stefan Goethaert. Ce faisant, le groupe atteint déjà l'un des objectifs de l'accord : utiliser exclusivement du cacao certifié dans toutes ses marques maison d'ici 2020.