Colruyt : Bio-Planet fournit des conseils alimentaires personnalisés à ses clients grâce au service gratuit « Voedingskompas »

Bio-Planet, le supermarché bio de Colruyt Group, lance « Voedingskompas » (littéralement : boussole alimentaire). Il s'agit d'une plateforme unique qui fournit aux clients des conseils alimentaires personnalisés. Les clients qui acceptent que leurs données d'achat soient analysées reçoivent chaque semaine des conseils alimentaires sur mesure pour leur famille et ont la possibilité d'être accompagnés par un diététicien. L'enseigne bio entend ainsi conscientiser ses clients sur leurs habitudes alimentaires et les aider à faire des choix alimentaires plus réfléchis. Bio-Planet est la première chaîne de supermarchés en Belgique à offrir gratuitement un tel service. Le supermarché bio démarre le projet avec un premier groupe de clients en Flandre et mettra environ 1 500 familles sur la voie d'une alimentation plus équilibrée au cours des six prochains mois.

« Voedingskompas » : conseils sur mesure et accompagnement par un diététicien

Dès le 16 octobre, le spécialiste du bio de Colruyt Group fournira chaque semaine des conseils alimentaires personnalisés à quelque 1 500 clients par l'intermédiaire de la plateforme « Voedingskompas ». Ce nouveau service analyse les habitudes alimentaires des participants et les aide à adopter un régime alimentaire plus équilibré. Les clients qui souhaitent recevoir des conseils sur mesure s'identifient avec leur profil Xtra et remplissent un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et la composition de leur famille. En répondant au questionnaire, ils autorisent Colruyt Group à analyser leurs achats chez Bio-Planet, Colruyt Meilleurs Prix, OKay et bientôt Spar Colruyt Group par le biais de leur carte Xtra.

Pour ce projet, Bio-Planet se base sur la nouvelle pyramide alimentaire adoptée en Flandre, qui permet de formuler des conseils par tranche d'âge. Un diététicien se tient à la disposition des participants qui se posent des questions sur les conseils alimentaires personnalisés qu'ils reçoivent. « Ce service est unique en Belgique », souligne Jo Ghilain, business unit manager Bio-Planet. « Nous ne voulons rien laisser au hasard et garantir la qualité des conseils que nous formulons. C'est pourquoi démarrons le projet avec environ 1 500 participants en Flandre. Précision importante : les clients s'inscrivent sur base volontaire et chacun est libre de suivre ou non les conseils. Bien entendu, le projet se déroule dans le respect de la vie privée des participants. »

Test uniquement en Flandre dans un premier temps

Le projet « Voedingskompas » reflète parfaitement l'ambition de Bio-Planet d'aider ses clients à consommer de manière plus réfléchie. « La sensibilisation à l'adoption d'une alimentation équilibrée prend de plus en plus d'ampleur, mais en raison d'une surabondance de produits et d'informations, il n'est pas toujours aisé d'opérer des choix dans ce sens. C'est la raison pour laquelle des conseils personnalisés peuvent s'avérer utiles », explique Jo Ghilain. « Grâce à 'Voedingskompas', Bio-Planet assume son rôle sociétal : nous sommes une source d'inspiration pour nos clients et les aidons à se faire une meilleure idée de leurs habitudes alimentaires afin qu'ils puissent faire des choix alimentaires réfléchis. Nos acheteurs sont continuellement à la recherche de nouveaux produits et de produits de remplacement affichant un meilleur bulletin encore en matière de santé et de durabilité. Par ailleurs, nos dépliants, nos magazines et notre site web servent de source d'inspiration pour nos clients et les aident à adopter un mode de vie plus réfléchi. »

Bio-Planet évaluera le nouveau service après une période de six mois. « Plus nous recevrons de commentaires et de suggestions, plus nous pourrons fournir des conseils ciblés. L'objectif est d'élargir le service à l'ensemble de la Belgique parce que nous sommes convaincus de sa valeur ajoutée pour nos clients. » Toutes les personnes intéressées par des conseils alimentaires personnalisés peuvent s'inscrire au projet jusqu'au 15 octobre en se rendant à l'adresse suivante : www.bio-planet.be/voedingskompas.

Une des nombreuses initiatives en faveur d'une alimentation équilibrée

Le nouveau service de Bio-Planet s'inscrit dans la lignée d'autres initiatives de Colruyt Group ayant pour objectif de faciliter l'adoption de choix alimentaires réfléchis. Fin août, le groupe a adopté le Nutri-Score, un label validé scientifiquement qui traduit la qualité nutritionnelle des produits dans un code clair comportant 5 couleurs et 5 lettres. Les premiers produits portant le label Nutri-Score se trouvent en rayon depuis fin septembre. L'app SmartWithFood - lancée il y a deux ans par la filiale de Colruyt Group du même nom - informe les clients de la composition des produits et de leur Nutri-Score ainsi que de la présence éventuelle d'allergènes.

Si Colruyt Group investit dans des informations produit transparentes, il déploie également des efforts pour proposer sur le marché des produits plus équilibrés et plus durables. Ainsi, depuis 2014, Colruyt Group revoit systématiquement la composition nutritionnelle de ses produits de marques propres. Dans la mesure du possible, les quantités de sel (140 tonnes de moins en 2016/2017), de sucre (132 tonnes de moins) et de matières grasses (106 tonnes de moins) sont revues à la baisse.