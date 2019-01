Colruyt : CRU quitte Wijnegem pour s'installer dans le centre-ville d'Anvers en février

Le CRU de Wijnegem en périphérie d'Anvers ferme ses portes aujourd'hui pour préparer son déménagement en centre-ville. Le nouveau marché couvert trouve refuge à la Groenplaats et ouvrira ses portes le 21 février. Cette implantation centrale offre plus de possibilités à cette enseigne de Colruyt Group. Dans l'intervalle, les clients peuvent encore se rendre à Wijnegem pour y enlever leurs commandes CRU. Ils ont aussi la possibilité de se les faire livrer à domicile.

Localisation à potentiel élevé

Le nouveau bâtiment situé sur la Groenplaats à Anvers présente un potentiel important. C'est ce qu'affirme également Jo Spiegeleer, business unit manager de CRU : « Nous sommes convaincus de pouvoir attirer encore plus de clients à la Groenplaats qu'à Wijnegem. Une localisation centrale en ville à un endroit très fréquenté est idéale pour un concept de magasin comme CRU. Nous l'avons constaté ces deux dernières années avec notre marché couvert de Gand à la Place Kouter. Nous y accueillons non seulement des riverains comme clients habituels, mais aussi des habitants de la périphérie et des clients de passage. » À Anvers aussi, un nombre encore plus élevé de personnes pourront donc découvrir le marché couvert de CRU dès février.

Enlèvement sur place ou livraison à domicile

Quelques semaines vont s'écouler entre la fermeture de Wijnegem et l'ouverture du marché couvert à la Groenplaats. Didier Vanghendt, manager du marché couvert, en explique la raison : « Nous sommes encore pleinement occupés à transformer l'immeuble de la Groenplaats en un véritable marché couvert. De plus, nous récupérons quelques installations assez imposantes de Wijnegem comme le comptoir réfrigéré, le four à pain et le meuble café, ce qui requiert un certain temps. C'est pourquoi nos clients devront se passer du magasin CRU en tant que tel pendant un mois. Qu'à cela ne tienne, nous allons compenser cette absence en organisant une fête d'ouverture. »

CRU a cherché une solution pour couvrir cette période et veiller à ce que les clients puissent continuer à acheter leurs produits favoris. Jo Spiegeleer : « Nous testons diverses options. Dans une première phase, les clients peuvent enlever leur commande dans le bâtiment actuel de Wijnegem ou faire livrer leurs courses chez eux après les avoir commandées sur la plateforme de courses en ligne Apporto. » Cette plateforme de pair à pair de Colruyt Group est une app permettant aux gens de faire plus facilement les courses pour autrui. Il suffit aux clients de transmettre par téléphone ou e‑mail leur liste de courses composée de produits CRU. Ensuite, les collaborateurs CRU préparent tout et cherchent un client habitant à proximité et disposé à livrer la commande à domicile moyennant une petite rétribution. « Il va de soi que les clients peuvent se rendre tous les jours dans les marchés couverts de Gand et d'Overijse pour y vivre l'expérience CRU », ajoute Jo Spiegeleer.