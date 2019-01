Colruyt : DATS 24 lance le paiement mobile avec l'app XTRA

L'app Xtra de Colruyt Group s'est enrichie d'une nouvelle fonctionnalité : elle vous permet désormais de faire le plein chez DATS 24, le fournisseur de carburant du groupe. Après une période d'essai concluante à laquelle ont participé environ 80 collaborateurs, les clients particuliers peuvent désormais eux aussi faire le plein avec leur smartphone chez DATS 24. Cette nouvelle fonctionnalité met pleinement l'accent sur la rapidité, la simplicité et l'expérience client : désormais, il leur suffit de rouler jusqu'à la station, sélectionner la pompe, faire le plein, remettre le pistolet et simplement reprendre la route. Tout comme pour la carte Xtra, le paiement se fait par domiciliation.

À l'écoute de l'utilisateur

Xtra est la carte et l'app client commune à dix enseignes et webshops de Colruyt Group. Elle a pour principal objectif de permettre aux clients de faire plus facilement leurs courses dans les enseignes et webshops du groupe. En automne 2017, cette carte a également remplacé la carte carburant de DATS 24. « L'opération s'est bien déroulée, mais elle a nécessité l'aide de nos clients. Nous avons contacté 1 000 clients qui faisaient le plein à l'aide de la carte Xtra pour connaître leurs impressions. Nous avons tenu compte de leurs commentaires pour mettre au point la fonction de paiement chez DATS 24 sur l'app Xtra », explique Raf Flebus, business unit manager de DATS 24.

« Faire le plein est rarement vécu comme une expérience vraiment agréable. DATS 24 veut changer la donne en proposant une application Xtra conviviale : en plus de simplifier davantage encore la vie de nos clients, l'app devrait attirer la jeune génération, pour qui le paiement numérique est devenu la norme », poursuit Raf Flebus.

Faire le plein avec son smartphone en trois étapes à peine

Quiconque a déjà activé sa fonction de paiement Xtra doit simplement télécharger l'app ou la mettre à jour. Une fois les conditions générales acceptées et le téléphone enregistré dans l'app, la fonction de paiement mobile est activée. Dès le lendemain de cette activation, le client peut commencer à faire le plein avec son smartphone.

Le plein se fait alors en trois étapes :

Ouvrir l'app Xtra ; Sélectionner « Faire le plein ». L'application détecte automatiquement la station dans laquelle se trouve l'utilisateur ; Choisir le numéro de pompe.

Il ne reste plus qu'à faire le plein ! Une fois le réservoir rempli, il suffit à l'utilisateur de ranger le pistolet de la pompe. Lorsqu'il remonte dans son véhicule, il peut consulter le montant de la transaction sur son smartphone, qui reste dans son véhicule pendant l'opération. Il n'est plus nécessaire d'imprimer de ticket. Le lendemain de la prise de carburant, les données relatives à la transaction sont disponibles en plusieurs formats dans le relevé du profil Xtra du client.

Raf Flebus : « Dans le cas où la fonction de paiement doit encore être activée, nous nous engageons à ce que le client puisse faire le plein avec l'app Xtra une semaine à peine après l'introduction de sa demande. Le client peut effectuer l'intégralité du processus en ligne. »

Plus de 450.000 fonctions de paiement XTRA actives

Environ 10 % des +4,5 millions de titulaires de carte Xtra ont activé leur fonction de paiement. Ils paient donc déjà leurs courses et leurs prises de carburant par domiciliation. Le montant de l'achat est prélevé le lendemain de la transaction et le client a accès à un aperçu complet de ses dépenses dans son profil Xtra. Quelque 250 000 clients utilisent aussi régulièrement l'app Xtra. Ils peuvent donc, s'ils le souhaitent, facilement passer au paiement mobile.

En effet, la fonction de paiement mobile fonctionne exactement de la même manière sur l'app qu'à l'aide de la carte Xtra. Immédiatement après la transaction mobile, l'app indique le volume consommé et le prix d'achat. Le lendemain de la prise de carburant, la banque prélève le montant de la transaction sur le compte du client et celle-ci apparaît dans le relevé sur son profil. Dans cet aperçu, le client peut également voir le montant des réductions dont il bénéficie.

La nouvelle fonctionnalité largement plébiscitée par le groupe pilote

DATS 24 a sélectionné environ 80 collaborateurs de Colruyt Group pour tester la fonction de paiement mobile sur l'app. Chacun d'eux est d'une manière ou d'une autre en contact avec les clients. Ils sont dès lors bien préparés pour répondre aux questions des clients lors de la transition vers le paiement mobile. Linda Van Gugte, collaboratrice au Contact center de Colruyt Group, en faisait partie. « J'ai été surprise par la rapidité et la simplicité de l'ensemble du processus : j'ai lié mon smartphone à ma fonction de paiement mobile et dès le lendemain, je pouvais faire le plein avec l'app Xtra. Tout s'est très bien passé à la pompe, c'était rapide et facile. Je suis séduite et continuerai à utiliser l'app pour faire le plein. »

Le plein mobile : plus simple et plus durable

DATS 24 est convaincue que le paiement mobile simplifie la prise de carburant pour l'utilisateur. De plus, cette manière de faire le plein est plus écologique que l'utilisation d'une carte de carburant ou de banque classique. En effet, moins de tickets sont imprimés, ce qui représente une réduction de la consommation de papier et d'encre. Enfin, nous prévoyons que cette fonctionnalité réduira également les besoins en cartes plastiques. Et Raf Flebus de conclure : « Voilà un pas de plus vers des prises de carburant plus durables ».