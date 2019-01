Colruyt : La Magic Star intègre les espaces fraîcheurs des magasins Colruyt, OKay et Spar Colruyt Group

Initialement prévu à l'hiver 2019, la Magic Star bénéficiera, à la faveur d'un été particulièrement chaud et ensoleillé, d'un lancement national ce 16 janvier, dans les enseignes Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar Colruyt Group. Les quelque 200 tonnes de pommes devraient garnir les rayons fruits pendant une dizaine de semaines. La Magic Star est la nouvelle variété de pommes développée par Fresh Forward et cultivée chez nos partenaires fruiticulteurs Neven Fruits Waremme, Wolfcarius Fruit Markegem et Gebroeders Bangels Gingelom, en exclusivité pour Colruyt Group. À travers cette initiative, le groupe veut proposer des fruits qui répondent aux attentes des clients en termes de saveur, de couleur et d'origine. Il s'agit également d'allonger la saison de la pomme cultivée en Belgique et de valoriser le savoir-faire agricole local.

Approuvée par les clients

Douce, aromatique et croquante, la Magic Star est le fruit d'une opération de co-création à différents niveaux. « Ensemble avec les obtenteurs et nos fidèles fruiticulteurs, nous nous sommes mis autour de la table afin de pouvoir proposer à nos clients des pommes qui puissent répondre à leurs attentes », explique Jan Schockaert, le responsable des achats fruits de Colruyt Group. « Outre la saveur et la texture, une culture locale et respectueuse de l'environnement font désormais partie de leurs aspirations. Ces pommes devaient donc présenter des qualités techniques très spécifiques. » In fine, ce sont les clients eux-mêmes qui ont choisi ces pommes lors de tests de goûts, donnant ainsi le feu vert à la plantation des pommiers dans les vergers des familles Neven, Wolfcarius et Bangels à l'automne 2016. Une première commercialisation a eu lieu l'an dernier dans les magasins OKay et OKay Compact, donnant lieu à d'excellents retours de la part des clients des enseignes.

La Magic Star est disponible à partir du 16 janvier dans les espaces fraîcheurs des magasins Colruyt Meilleurs Prix et Okay ainsi que dans le rayons fruits des magasins Spar affiliés. Elle sera proposée à la dégustation chez Colruyt les 1er et 2 février.

Une seconde pomme exclusive pour 2021

Une seconde pomme, la Coryphée, a bénéficié du même processus. Développée par ZOUK sprl, elle est cultivée par les mêmes fruiticulteurs, toujours en exclusivité pour le groupe. Une première commercialisation, en quantités limitées, devrait avoir lieu l'an prochain. « Il s'agit cette fois d'une pomme précoce, ce qui nous permettra de démarrer la saison plus tôt. Grâce à la Coryphée et la Magic Star, nous pouvons allonger la saison de la pomme en Belgique, limiter les importations et, partant, notre empreinte écologique », se réjouit Jan Schockaert.