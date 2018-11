Colruyt : Le Bio-Planet de Courtrai ouvre ses portes sur un nouveau site

Le mercredi 21 novembre, Bio-Planet déménage de la Brugsesteenweg vers un tout nouveau bâtiment respectueux de l'environnement situé quelque 500 mètres plus loin, sur la Burgemeester Vercruysselaan. Il y a près de 20 ans, le Bio-Planet de Courtrai était le premier supermarché bio à ouvrir ses portes en Belgique. Cette fois encore, les Courtraisiens bénéficient de la primeur : désormais, la viande, le fromage et les produits végétariens sont découpés sur place et préemballés pour être proposés à la vente en libre-service. Au printemps 2019, la première Colruyt Group Academy de Flandre occidentale prendra elle aussi ses quartiers dans le même bâtiment.

Nouveauté : les produits végétariens, la viande et le fromage en libre-service

Bio-Planet Courtrai, qui fut le tout premier Bio-Planet, débarque à nouveau avec une primeur. Sur le nouveau site, l'ancien comptoir traiteur cède la place à une nouvelle formule. La viande, les produits végétariens et les fromages sont désormais découpés, préparés et emballés sur place par nos collaborateurs. Résultat ? Des portions pratiques mises à la disposition de nos clients en libre-service. « La principale différence ? Nos clients choisissent eux-mêmes les quantités et voient directement le prix sur l'emballage. Ils gagnent ainsi en rapidité, en efficacité et en autonomie lorsqu'ils font leurs courses », explique Jo Ghilain, business unit manager de Bio-Planet. « De plus, tous les ingrédients et allergènes ainsi que toutes les valeurs nutritionnelles figurent sur l'étiquette. Nous répondons ainsi à la tendance qui voit les consommateurs rechercher de plus en plus souvent des informations détaillées à propos des produits. »

En marge du libre-service, les collaborateurs Bio-Planet restent disponibles pour conseiller le client et répondre à ses souhaits spécifiques. « Nous combinons les avantages du libre-service et ceux de notre comptoir traiteur classique. Par cette démarche, nous amenons notre service et la qualité de nos produits à un niveau supérieur », ajoute Jo Ghilain.



L'emballage le plus durable

Bio-Planet opte volontairement pour des emballages durables pouvant être recyclés au maximum. Nos emballages sont ainsi composés à plus de 90 % de fibres de papier, ce qui permet de les recycler avec les déchets papier/carton. « Notre choix s'est porté sur des emballages en carton recouverts d'un film plastique très fin. À nos yeux, c'est actuellement la solution la plus durable disponible sur le marché. Ces emballages présentent en outre un avantage supplémentaire : ils gardent les produits frais plus longtemps, ce qui prolonge leur durée de conservation chez le client. Cet atout est à son tour positif sur le plan des pertes alimentaires. »



Le premier supermarché bio de Belgique

En 2001, le Bio-Planet de Courtrai était le tout premier supermarché bio de Colruyt Group. Avec une superficie de 1 000 m², ce concept était une première en Belgique, où le marché était principalement composé de commerces de proximité. « Nous sommes extrêmement fiers de l'évolution de Bio-Planet depuis lors. Aujourd'hui, nous comptons 28 magasins et sommes toujours à la recherche de nouveaux sites d'implantation », précise Jo Ghilain. « Nous nous inscrivons dans l'air du temps en nous engageant pour le respect de l'environnement et les économies d'énergie ainsi qu'en proposant un assortiment unique de plus de 6 000 produits qui répondent aux besoins du consommateur d'aujourd'hui. C'est une démarche très symbolique pour nous que d'insuffler un nouvel élan précisément à notre premier magasin en y introduisant un nouveau concept. »



Quelque 888 m² de toiture végétalisée

Le Bio-Planet de Courtrai se situe en face de l'ancien campus de l'hôpital Sint-Maarten. Notre bâtiment a été construit en faisant appel à des techniques et matériaux durables. Sa toiture végétalisée de 888 m² est la plus grande parmi toutes les implantations de Bio-Planet. L'espace fraîcheur et le comptoir traiteur en libre-service sont refroidis par un système de réfrigération respectueux de l'environnement, qui fonctionne au propane. Le système de ventilation récupère 75 % de la chaleur présente dans l'air. Des puits de lumière prévus dans le toit permettent de tirer parti au maximum de la lumière naturelle, tandis que l'éclairage LED assure des économies d'énergie de l'ordre de 30 %. Nous avons en outre fait installer un système de réservoir pour les eaux pluviales afin de les récupérer et de les réutiliser au maximum, notamment pour le nettoyage.



Des ateliers inspirants

Au printemps 2019, la première Colruyt Group Academy de Flandre occidentale s'installera par ailleurs au premier étage du bâtiment. Il s'agit d'un lieu de rencontre permettant aux particuliers comme aux groupes d'assister à des ateliers inspirants