Colruyt : Le Colruyt rénové de Vilvoorde (Mutsaertplaats) et son point d’enlèvement Collect&Go agrandi ouvrent le 8 août

Après quelques mois de travaux de rénovation, le Colruyt entièrement rénové de Vilvoorde ouvrira ses portes à la Mutsaertplaats le mercredi 8 août. Le magasin a été réaménagé et transformé en un Colruyt de la nouvelle génération. Le point d'enlèvement Collect&Go est plus grand de moitié, l'espace fraîcheur a doublé et une toute nouvelle boucherie a été installée. Ces changements ont permis d'engager 4 nouveaux collaborateurs et de proposer davantage de choix à la clientèle.

Un assortiment complet sur 2 000 m²

« Pendant les travaux, nous avons sérieusement rénové le magasin », explique le gérant Wouter Laeremans. « L'ancien magasin a été partiellement démoli et reconstruit selon le modèle des Colruyt de la nouvelle génération. Avec la nouvelle partie que nous avons ajoutée, la surface commerciale du magasin s'étend à présent sur 2 000 m². Résultat : l'espace fraîcheur a doublé et une caisse supplémentaire a été installée. Dans ce magasin réaménagé, nos clients pourront faire leurs courses plus efficacement et surtout de façon plus agréable. »

Une boucherie avec atelier ouvert

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients pourront se rendre dans une toute nouvelle boucherie en libre service. Jeremy Deridder, chef boucher, explique : « Nos bouchers y découpent la viande fraîche sur place et les clients les voient à l'œuvre dans un atelier ouvert. Pratique si ceux-ci ont des questions ou des demandes spéciales. »

Un plus grand point d'enlèvement Collect&Go

Le point d'enlèvement Collect&Go a été agrandi de moitié. Sur un espace de 150 m², davantage de réservations pourront être traitées. Le gérant Wouter Laeremans poursuit : « Collect&Go est le service de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leur liste d'articles en ligne ou via l'app, et les collaborateurs préparent leurs courses dans le point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix. »

Le parking du magasin a également été entièrement rénové et compte désormais 10 places supplémentaires.

Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 8 août, le gérant Wouter Laeremans, le chef boucher Jeremy Deridder et leurs 41 collaborateurs -soit 4 de plus que dans l'ancien magasin- seront prêts à accueillir les clients dans le Colruyt rénové de Vilvoorde (Mutsaertplaats).

« La veille, le mardi 7 août, entre 17 h et 20 h, chacun pourra venir découvrir en primeur le magasin rénové. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »

Plus d'infos ? Un rendez-vous avec le gérant, des photos du magasin ou du point d'enlèvement ?

Jef Vanhole (manager régional) au 02 345 2345

Yana Morren (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix) au 0473 92 45 10

Informations pratiques :

Colruyt Vilvoorde

Mutsaertplaats 23

1800 Vilvoorde

Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

Soirée portes ouvertes :

mardi 7 août, de 17 h à 20 h