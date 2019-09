Colruyt : Le Spar d'Olen rouvre ses portes avec un nouveau concept de magasin

Le Spar d'Olen rouvre ses portes avec un nouveau concept de magasin

Le magasin Spar Colruyt Group d'Olen rouvre ses portes le jeudi 26 septembre à la suite de grands travaux de rénovation. Le supermarché de proximité a été aménagé dans le style de la nouvelle génération des magasins Spar. Cihan Gungor, l'exploitant, invite tous les clients et riverains à la réception d'ouverture qui aura lieu le mercredi 25 septembre, de 18 à 21 h. Au programme : une visite guidée, un drink et des carbonnades flamandes accompagnées de frites.

Depuis son plus jeune âge chez Spar

Cihan Gungor a géré le magasin Spar d'Eindhout de 2008 à 2017 avec son père. En 2017, il a repris l'ancien Eurospar d'Olen pour confier le commerce d'Eindhout à sa sœur et à son beau-frère. « J'ai grandi dans le magasin de mes parents et je connais donc l'enseigne Spar comme ma poche. Tout le concept correspond parfaitement à ma personnalité : jour après jour, se mettre à la disposition du client et proposer un large assortiment de produits frais et de qualité. » Cihan tient le magasin avec Wendy, qui est à ses côtés depuis 2009. « Aux yeux des clients, le Spar d'Olen, c'est aussi bien Wendy que moi. À nous deux, nous avons les connaissances et l'expérience nécessaires pour bien faire tourner le magasin ! »

Le Spar d'Olen conserve sa superficie de 750 m2. Le magasin se situe le long de la Oevelseweg, tout près du centre de Onze-Lieve-Vrouw-Olen. « Notre clientèle se compose en grande partie de riverains, mais nous misons aussi sur les collaborateurs des entreprises avoisinantes et les nombreuses personnes qui empruntent la chaussée qui relie Geel à Herentals. »

Atmosphère de marché et accent sur le frais

Le magasin Spar d'Olen respire la fraîcheur et la modernité. Il a été aménagé dans le style de la nouvelle génération de supermarchés de proximité Spar. Les rayons frais sont les points forts et créent une atmosphère de marché. Dès que les clients franchissent la porte d'entrée, une délicieuse odeur de pain fraîchement cuit les accueille chaleureusement. Les clients trouvent ensuite dans un ordre logique tout ce dont ils ont besoin pour préparer un repas chaud ou froid. « Nos rayons frais se trouvent à l'avant du magasin, de quoi simplifier la vie des clients pressés ou qui reviennent souvent. » Les écrans numériques informent les clients sur les produits et leur donnent des idées de recettes et de repas.

Techniques durables