Colruyt : Le Spar d’Ostende invite tout le monde à sa fête d’ouverture

Le jeudi 6 décembre, le magasin Spar situé à la Langestraat d'Ostende rouvre ses portes. Le magasin a été intégralement rénové et réaménagé selon le nouveau concept de Spar. Le mercredi 5 décembre, les exploitants Eddy Peirsegaele et Katty Verwee ainsi que leur fille Sophie organisent une réception d'ouverture de 18 à 21 h. Au programme, quelques bouchées accompagnées des bulles de circonstance.

Agrandissement considérable et accent sur le frais

Le magasin Spar se situe dans la Langestraat. « Nous accueillons non seulement de nombreux touristes et vacanciers, mais aussi un public fidèle de riverains et de personnes qui travaillent à proximité », explique Eddy Peirsegaele, exploitant.

Le magasin rénové est sensiblement plus grand : il passe de 650 à 900 m2. « Nous pouvons ainsi proposer un choix encore plus vaste et plus de confort à nos clients. Notre magasin est aménagé selon le dernier concept de Spar. En d'autres termes, nous mettons l'accent sur nos rayons frais. Nous avons par ailleurs considérablement investi dans notre coin boulangerie chaude et le rayon fruits et légumes a été réaménagé et revalorisé. Nous avons aussi élargi l'assortiment de fromage et de charcuterie, et mis au point un service traiteur hors pair. Nos clients seront agréablement surpris. »

Plus de 30 ans d'expérience

Lors des travaux de rénovation, nous avons résolument opté pour des techniques respectueuses de l'environnement. Nous avons installé un système de réfrigération au CO 2 extrêmement écologique et un système de récupération de la chaleur. La chaleur résiduelle du processus de réfrigération sert ainsi à chauffer le magasin. Nous avons aussi posé de l'éclairage LED partout. »

Eddy et Katty ont l'entrepreneuriat dans le sang. « Nous avons exploité un magasin Spar à Deinze durant trente ans. Notre envie de grandir et de nous développer nous a ensuite conduits ici. Nous avons la liberté de nous spécialiser, c'est l'aspect que je préfère dans notre collaboration avec Retail Partners Colruyt Group (qui encadre et soutient les entrepreneurs indépendants de magasins Spar, NDLR). Nous avons toujours entretenu une passion pour les fruits et légumes. Nous avons aujourd'hui l'occasion de continuer à miser sur ces produits. »

Les parents de Katty ont ouvert un magasin à Deinze il y a 55 ans. Eddy est quant à lui le descendant d'une famille de brasseurs. Son histoire l'inspire aujourd'hui encore : « Désormais, nous proposerons en permanence une centaine de bières locales. Cet assortiment sera également apprécié par nos clients étrangers », plaisante-t-il.

Main-d'œuvre supplémentaire

Le magasin rénové crée aussi du travail supplémentaire : cinq collaborateurs viennent renforcer les rangs de l'équipe existante. La succession est elle aussi déjà assurée : Sophie est dans le commerce depuis des années. « Nous apprécions le contact avec les clients et sommes heureux de pouvoir partager notre amour pour la qualité et les produits frais. Nous espérons que ces travaux de rénovation nous permettront de servir encore mieux nos clients. »

Plus d'infos

Spar Ostende : Langestraat 28, 8400 Ostende

Eddy Peirsegaele et Katty Verwee, entrepreneurs indépendants du Spar d'Ostende : +32 (0)59 80 44 89