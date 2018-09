Colruyt : Le Spar de Destelbergen ouvre ses portes dans un nouveau bâtiment

Jeudi 27 septembre, le tout nouveau Spar Colruyt Group de Destelbergen ouvrira ses portes. L'ancienne jardinerie Viva Verde a été totalement démolie pour laisser la place à un supermarché moderne qui propose une surface de vente étendue. Le magasin a été aménagé dans le style de la nouvelle génération des magasins de proximité Spar de Retail Partners Colruyt Group.

Nouveau style

Le Spar de Destelbergen est situé au n°468 de la Dendermondesteenweg, dans un bâtiment moderne composé d'une grande surface commerciale et d'habitations. Il propose un espace de vente de plus de 700 m2. Il satisfait aux exigences en matière de qualité de la nouvelle génération de magasins Spar.

« Ce supermarché de proximité bénéficie d'un emplacement idéal et est très facile d'accès. La Dendermondesteenweg est une chaussée animée qui accueille de nombreux commerces, complexes sportifs et établissements scolaires. Ils attirent des clients de toute la région », explique Wouter Van Assche. Cet entrepreneur indépendant est décidé à tirer le meilleur parti de ses 17 ans d'expérience dans la distribution pour faire rapidement connaître le Spar de Destelbergen.

« Nous avons adapté nos horaires à ceux des écoles et complexes sportifs. Le matin, nous ouvrons à 8 h, juste avant le début des cours. Le soir, nous restons ouverts jusqu'à 20 h pour les sportifs de la région. »

Le parking peut accueillir une cinquantaine de voitures et dispose d'un spacieux abri à vélos couvert.

Miser sur le frais

L'alimentation équilibrée et fraîche est au cœur de la politique du Spar Colruyt Group de Destelbergen. Une grande attention y est notamment accordée à l'offre de fruits et légumes frais, de viande, de charcuterie, de fromage et de pain. Wouter : « Nous proposons un assortiment classique complété par un vaste choix de produits frais. » L'entrepreneur indépendant vend aussi des repas traiteur chauds et froids, préparés sur place. Une garantie supplémentaire de la fraîcheur et de la qualité des produits.

Place au confort

Le confort en magasin a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Les produits frais de base ont été placés à l'avant du magasin afin que les clients réguliers puissent faire leurs courses quotidiennes rapidement. « Le pain frais et les viennoiseries se trouvent à proximité de l'entrée afin que les riverains ne perdent pas de temps le matin », explique Wouter. Nous proposons par ailleurs du café gratuit à nos clients tout au long de la journée.

Le service est assuré par une équipe enthousiaste de 12 collaborateurs, presque tous de la région. Leur ancrage local est un atout et garantit un accueil chaleureux. « Je veux que les clients se sentent chez nous comme à la maison », affirme Wouter. « L'avantage du concept de Spar, c'est justement le contact avec les clients. »

Ouverture festive

Wouter souhaite que son magasin apporte une réponse aux besoins quotidiens et aux exigences de ses clients. Fermement décidé à s'investir en faveur de son quartier, il organise une réception d'ouverture sous le signe de la fête. Tous les riverains sont les bienvenus mercredi 26 septembre de 18 à 21 h.

Ils y seront accueillis avec une boisson et des mises en bouche, entre autres proposées par le camion friterie de Spar. Les invités pourront également déguster de la charcuterie et du fromage de l'assortiment. Un château gonflable sera en outre de la partie pour les petits et grands enfants.