Colruyt : Le Spar de Kerkhove rouvre ses portes sur un nouveau site

Jeudi 30 août, le Spar de Kerkhove, dans l'entité d'Avelgem, s'installe dans un bâtiment flambant neuf. L'ancien site avait fait son temps. Il a donc été décidé de construire un tout nouveau magasin en face de l'ancien site. Mercredi 29 août de 18 à 21 h, tous les clients et riverains sont invités à une grande réception d'ouverture.

Le nouveau magasin Spar de Kerkhove déménage du numéro 4 au numéro 5 de la Brugstraat. « Nous sommes situés juste en face de l'ancien magasin. Nous restons donc tout à fait accessibles pour nos clients habituels », explique Frank Lamon, entrepreneur indépendant. « Il s'agit principalement de riverains, mais nous accueillons aussi de nombreux touristes qui viennent découvrir les Ardennes flamandes. » Désormais, ces clients pourront faire leurs achats de manière encore plus confortable. « Le parking, plus grand, compte une trentaine de places et nous avons réorganisé l'assortiment en nous appuyant sur nos années d'expérience. D'autre part, le nouveau site est bien plus économe en énergie grâce aux nouvelles installations de refroidissement et au chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur. »

Une expérience en magasin et des caisses qui rappellent Colruyt

Le magasin respire la fraîcheur et la modernité. Il a été aménagé dans le style de la nouvelle génération de supermarchés de proximité Spar. Les rayons frais sont le point d'orgue du nouveau magasin et donnent l'impression de se trouver dans un marché couvert. L'équilibre entre rayons hauts et bas donne aux clients à tout moment une agréable vue d'ensemble sur le magasin.

Les clients pourront se rendre dans le coin boulangerie pour y acheter du pain, de la baguette, des pistolets et des viennoiseries, le tout préparé plusieurs fois par jour pour en garantir la fraîcheur. Dans la boucherie, ils pourront désormais choisir parmi un plus large éventail de plats traiteur. « Ils y trouveront des pâtes, mais aussi de plats à base de légumes de saison, comme des chicons. Ces produits sont tous préparés en magasin », explique Frank.

La caisse aussi a été repensée. Le tapis roulant a laissé la place à un chariot, dans lequel un collaborateur transfère les produits une fois scannés. Le contact avec le client est ainsi encore plus personnel et le temps d'attente à la caisse en est raccourci. Des écrans numériques proposent aux clients des idées de recettes et de repas ainsi que des informations sur les produits.

Entreprise familiale

Dans le magasin, tout a changé, mis à part l'ambiance familiale qui y règne. « Nous restons une véritable entreprise familiale. J'ai grandi dans le magasin Spar de mes parents à Renaix. Ce dernier a ensuite été repris par ma sœur et son mari. Pour ma part, voilà 21 ans que j'exploite avec ma femme le magasin de Kerkhove », explique Frank. « Nous voulons nous distinguer en apportant ce petit plus en matière de service et d'accompagnement. Par ailleurs, les clients pourront trouver conseil auprès de nos sept collaborateurs, qui travaillaient déjà dans l'ancien magasin. »