Colruyt : Le Spar de Neufchâteau complètement réaménagé rouvre ses portes

Le nouveau Spar de Neufchâteau, en province de Luxembourg, rouvre ses portes le mercredi 31 octobre. Le magasin a été aménagé dans le style de la nouvelle génération des supermarchés de proximité Spar de Retail Partners Colruyt Group. Le mardi 30 octobre, Patrick Celant et Carine Rouwette, le couple d'exploitants, invitent les riverains à une grande réception d'ouverture entre 18 et 21 h. Au programme : découverte du magasin, verre d'accueil, toasts et divers en-cas de la baraque à frites mobile de Spar.

Un supermarché en centre-ville

Le Spar de Neufchâteau se situe au numéro 45 de l'Avenue de la Gare, à 500 mètres de l'Hôtel de ville. Le parking a pour ainsi dire doublé en capacité et compte désormais 67 places au lieu de 35. La superficie du magasin est de 680 m² et la façade arbore le logo de Spar Colruyt Group. Le nouvel aménagement intérieur respire la fraîcheur et la modernité. Très pratique, il combine des rayons hauts et bas. Patrick : « Des rayons bas ont été placés à l'entrée afin que les clients aient directement une vue d'ensemble. La boulangerie se trouve aussi à l'entrée, ce qui permet aux Chestrolais d'acheter plus rapidement du pain frais le matin sans devoir faire le tour du magasin ». Ce dernier est par ailleurs équipé de techniques respectueuses de l'environnement comme l'éclairage LED et la récupération de chaleur de l'installation frigorifique pour chauffer la surface commerciale.

Nouvelles caisses et écrans numériques

Les caisses ont également été aménagées autrement. Un collaborateur transfère les courses d'un caddie à l'autre ou du caddie au sac de courses. Ainsi, le contact avec le client est encore plus personnel et le temps d'attente à la caisse est réduit. Par ailleurs, des écrans numériques informent les clients sur les produits et leur donnent des idées de recettes et de repas.

Produits frais et locaux

Patrick et Carine jouent encore plus qu'avant la carte des produits frais et locaux : « Nous proposons de nombreux produits locaux comme des bières, mais aussi des jus de fruits ou encore du Maitrank. Nous vendons aussi des salaisons et des produits fermiers, sans oublier les produits bio ou issus du commerce équitable ». Patrick, Carine et leur équipe mettent par ailleurs les petits plats dans les grands pour répondre aux nouveaux besoins de leurs clients : « Nous avons développé tout un rayon traiteur avec des plats frais préparés sur place : froids ou chauds, variés, différents selon les saisons ».