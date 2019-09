Colruyt : Le magasin OKay de Lennik entièrement rénové rouvre ses portes dans un bâtiment au caractère durable

Le vendredi 20 septembre, le magasin OKay de Lennik rouvre ses portes après d'importants travaux de transformation. Le magasin a été agrandi et rafraîchi dans le style de la deuxième génération des supermarchés de proximité OKay. Il dispose désormais d'un nouveau coin boulangerie, de nouveaux congélateurs et de nouvelles caisses enregistreuses. Grâce à cette transformation, le magasin OKay de Lennik réduit son empreinte environnementale et offre des services supplémentaires à ses clients, comme un point d'enlèvement Collect&Go et une borne de recharge électrique de DATS 24. Tous les riverains sont invités à la réception d'ouverture qui aura lieu le jeudi 19 septembre de 18 à 20 h.

Services supplémentaires pour le client

Le magasin OKay de Lennik a plus d'un atout dans son sac. « Le point d'enlèvement Collect&Go est la principale nouveauté », explique le store manager Gerty Debremaeker. « Les clients peuvent y retirer les produits de l'assortiment de Colruyt qu'ils réservent sur le site de Collect&Go ». Lennik a bien évidemment gardé un point d'enlèvement pour les articles ColliShop. Et grâce à la Bringme Box, les clients peuvent faire livrer, enlever et retourner sans difficulté leurs achats en ligne. En guise de service supplémentaire, DATS 24, le spécialiste du carburant, a par ailleurs installé une borne de recharge électrique sur le parking.

Un aménagement moderne respirant la fraîcheur

Le supermarché de proximité de Lennik appartient à la nouvelle génération des magasins OKay, dont l'aménagement respire la fraîcheur et la modernité. Dans le freshmart, les larges allées et les grandes parois vitrées rendent l'expérience en magasin particulièrement agréable. Le vaste assortiment de fruits et légumes frais y est idéalement mis en valeur. « Du pain frais est livré chaque jour et mes collaborateurs cuisent eux-mêmes des petits pains et des viennoiseries de qualité dans le coin boulangerie rénové », ajoute Gerty. L'assortiment de produits frais est l'un des atouts d'OKay : fruits et légumes frais du jour, produits laitiers, viande, charcuterie, poisson et un vaste choix de plats préparés. Le supermarché de proximité est également équipé d'un comptoir « Easy Cooking » très pratique. Ce comptoir regroupe diverses recettes ainsi que les ingrédients nécessaires à la réalisation de savoureux mets saisonniers.

Construction durable

Lors de la rénovation du magasin OKay de Lennik, une grande attention a été portée au caractère durable au niveau de l'isolation, de la ventilation, de l'éclairage, de la réfrigération et du chauffage. « Nous avons bien réfléchi à la façon dont nous pouvions rendre notre magasin aussi durable que possible », explique Gerty. « À chaque étape du processus de transformation, nous avons opté pour la solution la plus durable. L'installation de réfrigération fonctionne dorénavant au propane, par exemple. Ainsi, elle émet environ 90 % de gaz à effet de serre en moins qu'une installation classique. Là n'est pas la seule amélioration. L'éclairage LED permet de réduire de 30 % la consommation électrique. Par ailleurs, le bâtiment est extrêmement bien isolé. Le système de ventilation permet de récupérer 75 % de la chaleur ambiante. Les plantes grasses, mousses et graminées sur le toit végétal protègent le bâtiment des fortes chaleurs en été. Et Gerty d'ajouter : « Le revêtement de la façade est aussi tout à fait nouveau et unique. Cette peinture spéciale appelée StoColor Photosan permet de réduire la formation de particules fines, de dioxydes de carbone et d'ozone ».