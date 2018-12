Colruyt : Le magasin OKay de Meise rouvre ses portes après rénovations

Le magasin OKay de Meise rouvrira ses portes le mercredi 5 décembre après presque trois mois de travaux de transformation. Le supermarché de proximité a été rénové dans le style de la deuxième génération de magasins OKay et révèle entre autres un freshmart remis à neuf, un nouveau département pain et de nouveaux congélateurs. Wouter Hellinckx, store manager, et son équipe ont le plaisir d'inviter leurs clients à une réception le 4 décembre prochain, de 18 à 20 heures, en l'honneur de la réouverture du magasin.

Aménagement moderne et rafraîchi

Le magasin OKay de Meise a gardé ses portes fermées du 17 septembre au 4 décembre pour subir des travaux de transformation comprenant l'agrandissement de sa superficie de 200 m², l'ajout de 20 places de parking, le rafraîchissement de la façade extérieure et le réaménagement des espaces verts entourant le parking.

L'aménagement du magasin en lui-même respire la fraîcheur et la modernité. « Nous pouvons désormais encore mieux servir nos clients et mettre en avant nos atouts », se réjouit Wouter Hellinckx. « Par exemple, notre nouveau freshmart améliore l'expérience clients avec ses allées larges et ses grandes parois vitrées. Notre large gamme de fruits et légumes frais y sont mis en valeur. » Très pratique, le comptoir « Easy Cooking » regorge d'idées repas simples et rapides à réaliser et réunit tous les ingrédients nécessaires à leur préparation. Dans le nouveau département pain, les employés du magasin cuisent eux-mêmes viennoiseries et petits pains de qualité, qui s'ajoutent au pain frais livré chaque jour. Les nouveaux congélateurs sont pour leur part équipés de nouvelles couvercles transparents permettant aux clients de voir les produits. Enfin, les caisses ont été réaménagées de sorte à créer davantage d'espace pour les clients et leurs chariots et une caisse supplémentaire a été ajoutée.

Réception d'ouverture

Le mardi 4 décembre prochain, le magasin sera officiellement inauguré lors d'une réception de 18 à 20 heures à laquelle sont conviés tous les voisins et futurs clients. « Au fil des années, nous nous sommes constitué une clientèle fidèle qui est attachée à notre large assortiment, à la serviabilité de nos collaborateurs et à nos prix les plus bas du quartier. Nous souhaitons bien entendu poursuivre sur cette voie dans notre magasin remis à neuf », ajoute Wouter. L'éventail de produits frais constitue un atout majeur de l'enseigne : des fruits et des légumes frais du jour, des produits laitiers, de la viande, de la charcuterie, du poisson et des plats préparés. OKay propose une gamme variée de marques nationales, de produits de notre marque maison Boni Selection et de la marque premier prix Everyday.

Empreinte environnementale minimale

Respecter un modèle de construction peu énergivore et à l'impact environnemental aussi réduit que possible est primordial pour OKay. C'est pourquoi nos magasins de la deuxième génération utilisent un maximum de matériaux et de techniques durables. Le nouveau toit vert purifie l'air et favorise la biodiversité. Le magasin n'a pas recours à une chaudière traditionnelle pour se chauffer, mais utilise la chaleur générée par l'installation de réfrigération. Celle-ci fonctionne au propane, un réfrigérant naturel bien plus écologique que les gaz réfrigérants chimiques, et qui permet de réduire de 90 % les émissions de CO2 rejetées lors du processus de refroidissement. De plus, le magasin réduit de 30 % sa consommation électrique grâce à l'utilisation d'ampoules LED et recycle l'eau de pluie pour alimenter les toilettes. Enfin, le bâtiment est particulièrement bien isolé et le système de ventilation récupère 75 % de la chaleur ambiante.