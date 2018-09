Colruyt : Le premier OKay Compact ouvre ses portes à Gand

Ce mercredi 19 septembre 2018, OKay Compact, le concept urbain de supermarchés de proximité OKay, ouvrira son 7e magasin dans le centre-ville de Gand. Dans le magasin de proximité, petit mais pratique, les clients trouvent tout pour faire leurs courses quotidiennes de manière rapide, facile et bon marché. Le magasin affiche une superficie de 350 m², compte 8 employés et constitue le premier établissement OKay Compact à Gand.

Premier magasin urbain à Gand

Le tout nouveau OKay Compact se situe à Krommewal 5, tout près du Patershol, dans le centre de Gand et constitue dès lors le premier OKay à Gand. Les autres magasins OKay Compact - le compteur en affiche maintenant 7 - se trouvent à Bruxelles, Anvers et Liège. « Pour OKay Compact, en tant que concept urbain, il était très important d'être présent à Gand, qui est la deuxième ville la plus importante de Flandre », explique Gert Somers, responsable chez OKay Compact. « Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir ouvrir aujourd'hui le premier OKay Compact de Gand et nous attendons avec impatience d'ouvrir un deuxième établissement dans le centre de Gand. » OKay Compact compte ouvrir 3 nouveaux magasins au cours des prochaines années.

Focus sur les courses habituelles et les produits on the go

Le magasin OKay Compact de Krommewal est aménagé de manière fraîche et moderne, et avec à sa superficie de 350 m², il répond aux besoins d'un public urbain. Les clients y trouvent tout pour faire leurs courses habituelles tout en se concentrant sur les produits frais. OKay Compact offre en outre une large gamme de produits on the go. Les clients peuvent ainsi acheter entre autres un café on the go, des pâtisseries et des petits pains cuits sur place, des boissons fraîches et des snacks chauds.

En tant que véritable magasin de proximité situé dans le centre-ville, le OKay Compact de Krommewal ne dispose pas d'un parking, mais bien un vaste parking à vélos. « Grâce à notre magasin urbain, nous visons principalement les piétons et les cyclistes », explique le responsable de magasin Prince Rwego. « L'association d'un large assortiment sur une superficie limitée et d'un parking à vélos pratiques permet tant aux riverains, qu'aux étudiants ou aux passants de trouver leur bonheur chez nous. Le fait que le magasin soit aussi ouvert le dimanche matin est également un avantage. »

OKay Compact, c'est quoi ?

OKay Compact, c'est un petit magasin de proximité dans le centre de la ville. Les magasins OKay traditionnels se trouvent le long des grands axes fréquentés, près des centres ruraux. Avec une superficie moyenne de 350 m², les magasins OKay Compact sont plus petits que le magasin OKay traditionnel, qui affiche une superficie moyenne de 650 m². L'assortiment y est également un peu plus limité, bien qu'il y ait davantage de produits on the go, comme des cafés à emporter, des boissons fraîches et des snacks chauds. Les magasins OKay Compact ne disposent pas de caddies, mais bien de paniers, pour pouvoir parcourir le magasin de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. À l'heure actuelle, OKay Compact dispose de 7 magasins et les réactions des clients sont très positives.