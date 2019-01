Colruyt : Le tout nouveau Colruyt de Beernem accueille 23 nouveaux collaborateurs

Un tout nouveau magasin Colruyt ouvrira ses portes le mercredi 9 janvier à Beernem, sur la Hubert d'Ydewallestraat. Avec une superficie de 1 536 m2, le magasin peut accueillir un grand nombre de clients et leur proposer un large assortiment. L'ouverture de ce magasin permet également d'engager 23 nouveaux collaborateurs. En outre, le Colruyt de Beernem est un magasin à basse consommation d'énergie grâce à une isolation et une ventilation optimales.

Un assortiment complet sur 1 500 m²

Le nouveau magasin Colruyt se situe près de la sortie de l'E40/A10 et est donc facilement accessible. Les clients rejoignent le vaste parking de 153 places en empruntant une agréable allée boisée.

« Nous voulons que nos clients fassent leurs courses de manière fluide et agréable », explique le gérant, Philip Decleir. « Cela commence par un parking suffisamment grand, et se poursuit en magasin. Sur 1 536 m², les clients trouvent dans chaque département un vaste assortiment, tant au niveau des marques nationales que de nos marques propres Boni Selection et Everyday. Les 7 caisses garantissent la rapidité du service. »

Une boucherie avec atelier ouvert

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients se rendent dans une toute nouvelle boucherie en libre service. Erwin Treve, chef-boucher, explique : « Les clients voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert. Pratique s'ils ont des questions ou des demandes spécifiques. De plus, dans la nouvelle boucherie, ils ont une meilleure vue d'ensemble de notre assortiment de viande, de charcuterie et de salades. »

23 collaborateurs supplémentaires

Ce nouveau magasin représente également de nouvelles possibilités d'emploi. « Au total, 23 collaborateurs travailleront au Colruyt de Beernem », précise le gérant. « Ils feront de leur mieux jour après jour pour servir nos clients de manière optimale. »

Collect&Go fait les courses pour les clients

Le nouveau Colruyt de Beernem dispose aussi d'un point d'enlèvement Collect&Go. « Collect&Go est un service pratique de courses en ligne de Colruyt Group qui leur propose de faire les courses à leur place », déclare le gérant. « Les clients envoient leurs listes d'articles sur le site ou l'app Collect&Go ou encore via l'app MyColruyt, et leurs courses les attendent au point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix. »

Un magasin basse énergie : 4 % de CO 2 en moins

Le Colruyt de Beernem est un magasin basse énergie : l'isolation de la façade et du toit ont été améliorées. Sa finition est en outre plus hermétique. Il fait également appel à des technologies durables, comme un système de refroidissement au propène et un système de récupération de la chaleur de la ventilation, ainsi que des panneaux solaires sur le toit. Philip Decleir poursuit : « Ce projet s'inscrit dans un plan de rénovation plus vaste. D'ici 2029, tous les magasins de Colruyt Group devront être conçus selon le modèle à basse énergie. Le taux d'émissions de CO 2 du groupe devrait alors diminuer de 4 %. »

Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 9 janvier, le gérant Philip Decleir, le chef-boucher Erwin Treve et leurs 21 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le tout nouveau Colruyt de Beernem. Le gérant : « La veille, chacun pourra venir découvrir en primeur le nouveau magasin. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, de 17 h à 20 h, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »