Colruyt : Le tout nouveau Colruyt de Lede, un magasin à basse consommation d’énergie

Un assortiment complet sur 1 850 m²

« La surface commerciale du nouveau magasin s'étend sur 1 850 m², soit un tiers de plus que l'ancien magasin », poursuit le gérant. «Un magasin plus grand est synonyme d'assortiment plus grand, notamment en produits surgelés et en produits frais. Du travail en plus donc pour 3 nouveaux collaborateurs. En outre, avec 10 caisses, le service est rapide. Enfin, le nouveau parking est plus vaste et dispose de 128 places. »

Une boucherie avec atelier ouvert

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients se rendent dans une toute nouvelle boucherie en libre service. Geert Goeman, chef boucher, explique : « Les clients voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert. Pratique s'ils ont des questions ou des demandes spécifiques. De plus, dans la nouvelle boucherie, ils ont une meilleure vue d'ensemble sur notre assortiment de viande, de charcuterie et de salades. »​

Collect&Go fait les courses pour les clients

Le nouveau Colruyt de Lede dispose d'un point d'enlèvement Collect&Go, comme dans le magasin temporaire. Collect&Go est le service de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leurs listes d'articles sur le site ou l'app Collect&Go ou encore via l'app MyColruyt, et leurs courses les attendent dans le point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix.

Un magasin basse énergie : 4 % de CO 2 en moins

Les façades et le toit du magasin ont été dotés d'une isolation performante. Le bâtiment a aussi bénéficié de finitions plus hermétiques. Le Colruyt de Lede est donc désormais un magasin basse énergie, faisant appel à des technologies durables, comme un système de refroidissement au propène, un système de récupération de la chaleur de la ventilation, et des panneaux solaires sur le toit. « Ce projet s'inscrit dans un plan de rénovation plus vaste : d'ici 2029, tous les magasins de Colruyt Group doivent être conçus selon le modèle à basse énergie. Le taux d'émissions de CO 2 du groupe devrait alors encore diminuer de 4 % », précise le gérant.

Une attention particulière pour les arbres

Colruyt a pris de nombreuses initiatives pour l'entretien des arbres aux alentours de son magasin de Lede. De concert avec un chirurgien des arbres, les cimes ont été taillées et fixées entre elles par des câbles dans le but de solidifier l'ensemble et d'assurer la sécurité du parking. De la terre a également été ajoutée pour favoriser l'enracinement des arbres et une haie en châtaignier placée pour les protéger. Enfin, la piste cyclable contourne les arbres au lieu de passer entre eux. Pour toutes ces opérations, Colruyt a opté pour du matériel parfaitement perméable.

Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 21 novembre, le gérant Vincent De Meyer, le chef boucher Geert Goeman et leurs 48 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le nouveau Colruyt de Lede. Le gérant : « La veille, le mardi 20 novembre, entre 17 h et 20 h, chacun pourra venir découvrir en primeur le nouveau magasin. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »