Colruyt : Les courses innovantes avec Scan. Pay. Go., maintenant chez OKay et OKay Compact

À partir de la fin août, nos clients peuvent aussi faire leurs courses et payer avec leur smartphone dans les magasins OKay situés à Ohey, De Pinte et Pepingen ainsi que dans le magasin OKay Compact de Bruxelles (rue du Grand Serment)

Hal, le 13 août 2018 - Après le lancement de l'app innovante Scan. Pay. Go. par Spar Colruyt Group en juin, le projet pilote est désormais étendu aux supermarchés de proximité OKay et OKay Compact. À partir de la fin août, grâce à cette app, les clients pourront scanner et payer leurs courses à l'aide de leur smartphone dans les magasins OKay situés à Ohey, De Pinte et Pepingen. Le magasin OKay Compact de Bruxelles à la rue du Grand Serment proposera lui aussi cette nouvelle manière de faire les courses. Ce service supplémentaire s'inscrit parfaitement dans la promesse de marque des enseignes OKay et OKay Compact : les courses rapides, faciles et bon marché. Les caisses restent disponibles afin que les clients puissent choisir la méthode de paiement qui leur convient.

« Tranquille, sans file » : aussi chez OKay et OKay Compact

Grâce à la nouvelle app Scan. Pay. Go. - dont le slogan est « Tranquille, sans file » -, les clients peuvent scanner et payer les produits avec leur smartphone sans passer par la caisse. Des balances numériques sont prévues pour les produits non emballés, comme les fruits et les légumes. Cette technologie unique a été mise au point spécialement pour Spar Colruyt Group. Elle a été introduite en juin et est désormais étendue à OKay et OKay Compact.

Michon van Doorn, marketing manager chez OKay : « Cette nouvelle application s'inscrit parfaitement dans la promesse de marque OKay : rapide, facile et bon marché. Dans nos magasins pilotes, les clients ont le choix entre deux modes de paiement, car nos caisses restent bien entendu à l'ordre du jour. Nous offrons ainsi la flexibilité nécessaire à nos clients pour leurs courses. »

Extension aux magasins OKay et OKay Compact à partir du 22 août

À partir du 22 août, les clients des magasins OKay de De Pinte pourront utiliser l'app Scan. Pay. Go. dans leur point de vente favori. Le 28 août viendra le tour du magasin OKay Compact situé à la rue du Grand Serment à Bruxelles. Ensuite, le 29 août et le 5 septembre marqueront respectivement le lancement du projet pilote dans les OKay d'Ohey et de Pepingen.

Petit rappel : comment ça marche ?

Le système est identique à celui du projet pilote en cours chez Spar Colruyt Group. Lors du premier lancement de l'app, le client se connecte avec Xtra, la carte client intelligente valable dans 10 enseignes et webshops de Colruyt Group. Il scanne les produits qu'il place dans son chariot et peut consulter à tout moment le montant total de ses courses. Une fois prêt, il effectue le paiement à l'aide de l'app de sa banque ou de l'app Bancontact. Dès que les courses sont payées, le client voit s'afficher à l'écran un code QR qui lui permet de sortir du magasin par un portillon.

L'intégration du self-scanning, de la carte Xtra et des apps de paiement dans l'app Scan.Pay.Go garantit une expérience rapide et conviviale. Michon van Doorn : « Si un client a une question ou rencontre un problème, les collaborateurs du magasin - qui ont suivi une formation spécifique sur le fonctionnement du système - se tiennent bien entendu à sa disposition pour l'aider et l'accompagner. »

À propos d'OKay

OKay est un supermarché de proximité pratique où les clients font tous les jours des courses rapides, faciles et bon marché. Chez OKay, les clients trouvent un large assortiment de produits dans un magasin à taille humaine. Les magasins OKay sont situés dans des lieux facilement accessibles. Ainsi, les clients évitent les files et les longues distances.

À propos d'OKay Compact

OKay Compact est le supermarché de proximité en centre-ville où les clients peuvent facilement faire leurs courses de tous les jours. Le 22 août 2012, le premier OKay Compact ouvrait ses portes à Ixelles. OKay Compact dispose aujourd'hui de 6 magasins : à Ixelles, Anvers, Bruxelles et Liège. Les clients y trouvent un large assortiment 7 jours sur 7.