Colruyt : Meilleurs Prix devient le premier supermarché belge à tester la reconnaissance automatique des fruits et légumes

Colruyt teste la reconnaissance automatique des produits afin de déterminer si cette technologie peut générer des gains d'efficacité aux caisses. L'enseigne a délibérément choisi les fruits et légumes comme sujets du test, car ils ne portent pas de code-barres. Jusqu'à présent, les magasiniers-vendeurs saisissaient manuellement le code de chaque fruit ou légume à la caisse. La reconnaissance automatique de produits supprime aujourd'hui cette étape. Sans compter que ces derniers peuvent déjà scanner les autres produits pendant que le client pèse ses fruits et légumes non emballés avec l'aide de la caméra.

Enfin, cette technologie pourrait également signifier une diminution du nombre de fruits et de légumes à conditionner à l'avenir.

« Pour le moment, nous emballons certains fruits et légumes pour éviter que les produits ne soient confondus. Mais avec la reconnaissance automatique, ce ne sera peut-être plus nécessaire », assure Rudi Dewulf.

La décision d'organiser ces essais dans le magasin Colruyt de Courtrai n'est pas non plus le fruit du hasard. Cette adresse compte en effet parmi les magasins pilotes qui ne proposent que des sachets réutilisables pour les fruits et légumes. Le logiciel est en mesure de déduire automatiquement le poids de ce sachet du poids des articles.

À première vue, les clients se montrent enthousiastes et se font un plaisir d'essayer cette nouvelle technologie, car elle leur permet de jouer un rôle actif aux caisses. Colruyt a par ailleurs décidé de ne pas supprimer la méthode de pesage classique par le magasinier-vendeur durant cette phase de test à Courtrai. Les clients ont donc toujours le choix entre les deux options.