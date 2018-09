Colruyt : Meilleurs Prix fait cuisiner et bouger les élèves de 7 500 classes avec Cooking Class

Programme de cours en ligne gratuit

Cooking Class est un programme de cours multidisciplinaire en ligne qui informe les enseignants et les élèves de l'enseignement maternel et primaire sur l'alimentation équilibrée et l'exercice physique. Ce programme propose des leçons éducatives adaptées aux différents groupes d'âge. Le contenu du programme de cours suit le programme officiel d'apprentissage et est renouvelé chaque année. Ainsi, lors de l'année scolaire 2017-2018, le nouveau triangle alimentaire a été repris dans le contenu des cours. Les enseignants peuvent facilement et gratuitement inscrire leur classe en ligne sur cookingclass.be.

Cuisiner et bouger ensemble en classe

Les enseignants trouvent sur le site Internet plus de 90 recettes faciles à réaliser en classe, et classées par saison. Ainsi que des leçons thématiques toutes prêtes sur l'alimentation équilibrée, des idées de bricolage originales et 50 vidéos d'exercices physiques.

Colruyt stimule ainsi l'utilisation de certaines aptitudes telles que la collaboration en groupe, l'apprentissage de la planification, l'exercice de la motricité fine et la découverte de nouvelles saveurs et cultures. Madame Carine du collège Onze-Lieve-Vrouw à Ostende est enthousiaste : « Cooking Class, c'est super à tous les niveaux : les leçons, les bricolages, et la cuisine aussi, bien sûr ! De plus, les objectifs pédagogiques correspondent tout à fait à ceux des leçons que nous devons donner. »

Le succès grandissant se traduit aussi en chiffres : le nombre de classes inscrites a augmenté de 4 500 à 7 500 entre les années scolaires 2011-2012et 2017-2018. Les classes inscrites proviennent de 3 870 écoles différentes, ce qui signifie que près de 2 classes par école inscrite font appel à Cooking Class. Durant cette même période, le nombre de visiteurs uniques du site a plus que doublé, passant de 12 700 à 28 400. L'année dernière, les recettes les plus populaires ont été la soupe orange aux boulettes et aux étoiles en hiver, et la pizza de fruits en été.

« L'alimentation équilibrée est importante pour Colruyt »

Cooking Class s'inscrit dans la lignée de nombreuses autres initiatives de Colruyt destinées à promouvoir l'alimentation équilibrée. Guy Elewaut, directeur marketing : « Toutes les recettes de nos dépliants sont accompagnées de leurs valeurs nutritionnelles, avec mention des lipides, des glucides et du sel. De plus, nous encourageons nos clients à cuisiner les légumes frais de saison. À partir du 24 septembre, nous introduirons aussi progressivement le nouveau label alimentaire Nutri-Score sur l'emballage de nos produits. D'ici quelques semaines, nous utiliserons également ce label sur colruyt.be et dans l'app MyColruyt. Nos clients distingueront ainsi en un clin d'œil les produits qui présentent une valeur nutritionnelle équilibrée des autres produits. »