Colruyt : OKay Compact ouvre sa deuxième succursale gantoise avec un nouvel espace alimentation et restauration

Le mercredi 23 janvier, Okay Compact, la version citadine du supermarché de proximité OKay, ouvre son deuxième établissement dans le centre de Gand. Après le Krommewal en septembre dernier, l'enseigne de distribution a opté pour la Sint-Pietersnieuwstraat, juste en face du campus Ufo et du rectorat de l'UGent. Dans ce supermarché de quartier qui se veut à la fois compact, pratique et abordable, les clients trouvent rapidement et facilement tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Par ailleurs, il s'agit du tout premier magasin OKay Compact proposant un coin alimentation et restauration. Cet espace comprend 20 places accueillant les clients qui souhaitent y consommer snacks, salades et boissons.

Un emplacement stratégique à l'UGent

Le tout nouveau magasin se situe à la Sint-Pietersnieuwstraat, juste en face du campus Ufo (Universiteitsforum) et du rectorat de l'Université de Gand (UGent). Une salle de billard et le restaurant italien « Peperoncino » occupaient le bâtiment auparavant. « Nous avons choisi cet emplacement, car c'est un quartier très animé avec beaucoup de passage, notamment grâce aux centaines d'étudiants et de collaborateurs de l'UGent. Il compte également un grand nombre d'habitants et autant de brasseries », explique Gert Somers, responsable chez OKay Compact. Il s'agit du deuxième OKay Compact à ouvrir ses portes à Gand, après celui du Krommewal inauguré en septembre. Les autres magasins OKay Compact - au nombre de huit à présent - se trouvent à Bruxelles, Anvers et Liège.

Un nouvel espace alimentation et restauration de 20 places

Le nouvel OKay Compact réserve une surprise de taille au public gantois. « Pour la première fois, nous avons aménagé un coin alimentation comprenant le plus vaste assortiment de produits prêts-à-manger de tous nos magasins à ce jour. Autre nouveauté : un espace restauration de 20 places assises pour boire et manger en toute tranquillité », poursuit Gert Somers. Les clients pourront y acheter du café frais, des viennoiseries, des donuts, des pains saucisses, des sandwiches garnis, des wraps, des boissons fraîches… Ils pourront aussi garnir leur assiette au salade-bar. Ce concept est une grande première pour OKay Compact, et pour Colruyt Group dans son ensemble. Un espace similaire est prévu dans le magasin OKay Compact de Molenbeek dont l'ouverture est prévue début mars.

Répondre aux besoins journaliers

Le magasin OKay Compact de la Sint-Pietersnieuwstraat est aménagé de façon agréable et moderne sur une superficie d'environ 450 m². Le magasin - qui emploie 10 collaborateurs - répond avant tout aux besoins journaliers d'une clientèle citadine. « Aussi bien les habitants que les étudiants et la clientèle de passage trouveront leur bonheur dans notre large assortiment proposé sur une superficie réduite », commente le gérant du magasin, Prince Rwego, qui avait déjà accompagné l'ouverture du OKay Compact à Krommewal. « J'ai déjà acquis une première expérience avec le public gantois ai pu récolter des échos extrêmement positifs. Nous espérons poursuivre sur cette même voie à la Sint-Pietersnieuwstraat. » Et cerise sur le gâteau : tout comme les autres magasins OKay Compact, ce magasin sera ouvert le dimanche matin.

