Colruyt : Ouverture d'un magasin Colruyt supplémentaire et temporaire à Auderghem à partir du 28 août

Colruyt a prévu de réaliser des travaux de réaménagement interne et externe dans son magasin du boulevard du Triomphe à Auderghem. Ceux-ci dureront jusqu'en septembre 2020. Le magasin restera cependant ouvert pendant la plus grande partie du chantier. Pour que les clients puissent continuer à faire leurs courses confortablement et aussi pour réduire l'affluence dans le magasin en travaux, le distributeur a décidé d'ouvrir dans l'intervalle un magasin temporaire à 3 km.

Des courses dans les meilleures conditions

Un magasin en travaux engendre inévitablement certains désagréments. Conscient de la situation, le distributeur a décidé d'ouvrir un deuxième magasin à proximité. Le gérant Christophe Gillet explique : « Pour que nos clients puissent continuer à faire confortablement leurs courses chez Colruyt dans les meilleures conditions, nous avons décidé d'ouvrir un deuxième magasin à Auderghem, chaussée de Wavre 1805, à 3 km à peine du Colruyt existant. »

Un calendrier de travaux bien chargé

Le gérant apporte des précisions sur les travaux : « Pour agrandir le magasin Colruyt actuel, des travaux de terrassement sont indispensables. Ceux-ci auront un impact sur une partie du magasin et également au niveau du parking souterrain, avec comme conséquence une surface de vente plus réduite et moins de places de parking. Dans un premier temps, le magasin restera ouvert, puis fermera 1 à 2 semaines dans le courant du mois de janvier. Le magasin sera ensuite rénové selon le modèle des Colruyt de la 4e génération et fermera ses portes de fin mai à septembre 2020. »

Un assortiment complet sur 750 m²

Le magasin Colruyt temporaire d'Auderghem propose aux clients un assortiment alimentaire et non alimentaire de base, aussi bien de marques propres que nationales. Le gérant : « Comme la surface commerciale de ce magasin n'est pas très étendue, nous avons dû réduire un certain nombre de références. Mais les clients y trouveront tous leurs produits de base aux meilleurs prix de la région». Il ajoute : « Il n'y a pas de boucherie dans notre magasin temporaire. Ce sont les bouchers du Colruyt de Woluwe qui découpent la viande fraîche dans leur atelier et l'emballent en portions pratiques. La viande est acheminée chez nous dans des conditions d'hygiène irréprochables et dans le respect de la chaîne du froid. Elle est ensuite présentée dans l'espace fraîcheur ».

Parking aisé

Pouvoir trouver facilement une place de parking lorsque l'on fait ses courses est primordial. Pas de souci à la chaussée de Wavre puisque le parking du magasin temporaire dispose de 32 emplacements. Le gérant : « Les clients bénéficieront de 21 places dans le parking couvert et de 11 places dans le parking extérieur. »

Plus d'infos ? Un rendez-vous avec le gérant, des photos du magasin temporaire ?

N'hésitez pas à contacter :



Gilles Godin (manager régional) au 02 345 2345

Yana Morren (responsable presse de Colruyt Meilleurs Prix) au 0479 72 29 10