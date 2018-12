Colruyt : Ouverture du tout nouveau Colruyt de Lebbeke, un magasin à basse consommation d’énergie

Le nouveau magasin Colruyt de Lebbeke ouvrira ses portes le mercredi 12 décembre. Ce supermarché tout neuf est situé à l'emplacement de l'ancien magasin Colruyt, qui a été entièrement démoli. Sa surface commerciale a été agrandie de près de la moitié. Résultat : davantage de choix pour les clients, une toute nouvelle boucherie, l'ajout d'un point d'enlèvement Collect&Go et l'engagement de 14 nouveaux collaborateurs. En outre, le Colruyt de Lebbeke est un magasin à basse consommation d'énergie grâce à une isolation et une ventilation optimales.

Un assortiment complet sur 1 600 m²

L'ancien magasin Colruyt de Lebbeke était devenu trop exigu pour y faire ses courses efficacement. « C'est la raison pour laquelle nous l'avons démoli et entièrement reconstruit », explique le gérant Ibrahim Ünal. « La surface commerciale du nouveau magasin s'étend sur 1 600 m², soit près de la moitié de plus que l'ancien magasin », poursuit le gérant. « Un magasin plus grand est synonyme d'assortiment plus grand, notamment en produits surgelés et en produits frais. 2 caisses supplémentaires, pour un total de 8, garantissent la rapidité du service. »

Une boucherie avec atelier ouvert

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients se rendent dans une toute nouvelle boucherie en libre service. Timmy Vaneeckhoudt, chef boucher, explique : « Les clients voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert. Pratique s'ils ont des questions ou des demandes spécifiques. De plus, dans la nouvelle boucherie, ils ont une meilleure vue d'ensemble de notre assortiment de viande, de charcuterie et de salades. »

Collect&Go fait les courses pour les clients

Le nouveau Colruyt de Lebbeke dispose désormais d'un point d'enlèvement Collect&Go. Collect&Go est un service pratique de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leurs listes d'articles sur le site ou l'app Collect&Go ou encore via l'app MyColruyt, et leurs courses les attendent dans le point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix.

14 collaborateurs supplémentaires

L'agrandissement et les rénovations du magasin représentent également un surcroît de travail. « Au total, 48 collaborateurs travaillent au Colruyt de Lebbeke. », explique le gérant. « Parmi ceux-ci, on compte 8 nouveaux collaborateurs dans le magasin et 6 à la boucherie. »

Facilement accessible

Le parking du Colruyt de Lebbeke est partiellement couvert et compte 113 places. Les clients rejoignent facilement le magasin avec leur chariot en prenant l'ascenseur ou le tapis roulant.

« Le parking est par ailleurs facilement accessible par 2 entrées/sorties », poursuit Ibrahim Ünal. « Le magasin, lui aussi, est accessible aussi bien par la Brusselsesteenweg que par la Opwijksestraat. »

Un magasin basse énergie : 4 % de CO 2 en moins

Le Colruyt de Lebbeke est désormais un magasin basse énergie : l'isolation de la façade et du toit a été améliorée. Sa finition est en outre plus hermétique. Il fait également appel à des technologies durables, comme un système de refroidissement au propène et un système de récupération de la chaleur de la ventilation. « Ce projet s'inscrit dans un plan de rénovation plus vaste : d'ici 2029, tous les magasins de Colruyt Group doivent être conçus selon le modèle à basse énergie. Le taux d'émissions de CO2 du groupe devrait alors encore diminuer de 4 % », précise le gérant.

Soirée spéciale portes ouvertes en présence du bourgmestre

À partir du mercredi 12 décembre, le gérant Ibrahim Ünal, le chef boucher Timmy Vaneeckhoudt et leurs 46 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le nouveau Colruyt de Lebbeke. Le gérant : « La veille, chacun pourra venir découvrir en primeur le nouveau magasin, en présence du bourgmestre François Saeys. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, de 17 h à 20 h, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »

Plus d'infos ? Un rendez-vous avec le gérant, des photos du magasin ou du point d'enlèvement Collect&Go ?

Contactez :

Wim Van Bogaert (manager régional) au 02 345 2345

Yana Morren (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix) au 0473 92 45 10

Informations pratiques :

Colruyt Lebbeke

Brusselsesteenweg 110

9280 Lebbeke

Heures d'ouverture :

lun - sam: 8 h 30 - 20 h ven: 8 h 30 - 21 h

Soirée portes ouvertes :

mardi 11 décembre de 17 h à 20 h