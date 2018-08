Colruyt : Réouverture du Colruyt de Binche en magasin basse énergie

Le mercredi 8 août, le Colruyt de Binche rouvrira ses portes après quelques mois de travaux de rénovation. Le supermarché à basse consommation d'énergie a été agrandi et transformé selon le modèle des magasins Colruyt de la nouvelle génération. Parmi les nouveautés : une boucherie en libre service relookée et un espace fraîcheur plus vaste.

Faire ses courses plus efficacement

« Pendant la fermeture, nous avons quelque peu agrandi le magasin » (de 1260 m² à 1402 m²) explique le gérant Jean-Louis Drugmand. « Nous avons ainsi pu élargir l'espace fraîcheur et les allées du magasin. »

En outre, le magasin a été entièrement réaménagé. Les clients peuvent ainsi faire leurs courses plus efficacement et de façon plus agréable. « Pour les travaux, nous avons bien sûr privilégié la simplicité et les coûts les plus bas, ce que nos clients attendent par ailleurs aussi de Colruyt », poursuit le gérant.

Magasin basse énergie

Le Colruyt de Binche est désormais un magasin basse énergie : il a été doté de finitions plus hermétiques et d'une isolation plus performante des façades et du toit. Une transition à des technologies durables a également été opérée, comme le passage à un système de refroidissement au propène ou de récupération de la chaleur de l'aération. « Ce projet s'inscrit dans un plan de rénovation plus vaste : d'ici 2029, tous les magasins de Colruyt Group doivent être conçus selon le modèle à basse énergie. Le taux d'émissions de CO 2 du groupe devrait alors encore diminuer de 4 % », précise le gérant.

Une boucherie entièrement relookée

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients pourront se rendre dans une boucherie en libre service. Benoît Techy, chef boucher, précise : « Cette présentation permet aux clients d'avoir une vue d'ensemble de notre assortiment de viandes, de charcuteries et de salades. De plus, ils voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert. Pratique s'ils ont des questions ou des demandes spéciales. »

Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 8 août, le gérant Jean-Louis Drugmand, le chef boucher Benoît Techy et leurs 40 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le Colruyt rénové de Binche. Le gérant : « La veille, le mardi 7 août, entre 17 h et 20 h, chacun pourra venir découvrir en primeur le magasin rénové. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »

Pour plus de renseignements, contactez :

André Baudet (manager régional) au 02 345 2345

Yana Morren (responsable presse de Colruyt Meilleurs Prix) au 0473 92 45 10

Informations pratiques :

Colruyt Binche

Rue Zéphirin Fontaine 162

7130 Binche

Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

Soirée portes ouvertes :

mardi 7 août, de 17 h à 20 h