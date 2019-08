Colruyt : Réouverture du Colruyt de Cuesmes en magasin de la nouvelle génération

Le magasin Colruyt de Cuesmes rouvre ses portes le mercredi 14 août. Le supermarché, transformé en un Colruyt de la nouvelle génération, est un bâtiment plus économe en énergie grâce à une meilleure isolation et à une ventilation modifiée. Parmi les nouveautés : une boucherie entièrement relookée, un plus grand espace fraîcheur et des étiquettes de prix électroniques.

Faire ses courses plus efficacement

La gérante Audrye Plume explique : « Le magasin a été entièrement réaménagé, et l'espace fraîcheur agrandi. Les clients pourront faire leurs courses plus efficacement et de façon plus agréable. Pour les travaux, nous avons bien sûr privilégié la simplicité et les coûts les plus bas, ce que tout le monde attend également de Colruyt. »

Boucherie avec atelier ouvert

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients se rendent dans une toute nouvelle boucherie en libre service. Logan Delval, chef boucher : « Les clients voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert. Ce qui est pratique s'ils ont des questions ou des demandes spécifiques. De plus, dans la nouvelle boucherie, ils ont une meilleure vue d'ensemble de notre assortiment de viande, charcuterie et salades. »

Un bâtiment moins énergivore

Pour la rénovation de son magasin de Cuesmes, Colruyt a opté pour des matériaux isolants et des technologies durables, comme un système de récupération de la chaleur provenant de la ventilation des installations frigorifiques.

La gérante poursuit : « Ce projet s'inscrit dans un plan de rénovation plus vaste. D'ici 2029, le taux d'émissions de CO 2 de Colruyt Group devrait alors diminuer de 4 %. »

Étiquettes électroniques

Au Colruyt de Cuesmes, les étiquettes de prix électroniques ont remplacé les étiquettes papier. Audrye Plume, gérante : « Les étiquettes électroniques sont plus écologiques et meilleures pour l'environnement. Elles nous permettent de faire de sérieuses économies de papier et de transport. Par an et pour l'ensemble de nos magasins, cela représente 75 millions d'étiquettes, soit une économie de 90 tonnes de papier. Elles sont également très efficaces sur le plan énergétique puisqu'elles ne consomment de l'électricité que lorsqu'un prix est modifié. Deux autres avantages non négligeables : nous pouvons réagir beaucoup plus rapidement aux changements de prix de dernière minute de la concurrence et nos collaborateurs disposeront de davantage de temps pour accomplir leurs tâches principales, comme la mise en rayons avant l'ouverture. »

Soirée spéciale portes ouvertes le 13 août

À partir du mercredi 14 août, la gérante Audrye Plume, le chef boucher Logan Delval et leurs 36 collaborateurs seront prêts à accueillir leurs clients dans le Colruyt rénové de Cuesmes.

La gérante : « La veille, chacun pourra venir découvrir en primeur les nouveautés. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, de 17 h à 20 h, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »

Infos pratiques :

Colruyt Cuesmes

Place de Cuesmes 57

7033 Cuesmes

Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

Soirée portes ouvertes :

mardi 13 août, de 17 h à 20 h