Colruyt : Réouverture du Colruyt de Marche-en-Famenne

Le mercredi 2 mai, le magasin Colruyt de Marche rouvrira ses portes après plusieurs mois de travaux de rénovation. La surface commerciale de près de 2 000 m² permet d'accueillir les clients de façon optimale et propose davantage de choix dans tous les départements. La boucherie a été entièrement relookée et le parking en partie couvert dispose de plus d'emplacements.

Pour répondre aux attentes de clients de plus en plus nombreux, Colruyt a décidé de rénover et d'agrandir son magasin de Marche-en-Famenne. Construite en 1995, la grande surface a depuis lors connu 2 vagues d'agrandissement. Une première en 1997 pour son parking, ayant nécessité la démolition de 2 maisons à front de chaussée. La deuxième en 2004 avait pour défi d'intégrer un nouveau volume d'appel en pierre du pays dans un bâti existant.

Magasin de la nouvelle génération

En 2018, place à un troisième agrandissement. Le magasin, construit selon le modèle des Colruyt de la nouvelle génération, présente de nombreuses innovations. Simon Lardinois, gérant : « Colruyt a rénové ce magasin pour qu'il soit plus efficace et surtout plus agréable. Pour cela, nous avons bien sûr privilégié la simplicité et les coûts les plus bas, ce que nos clients attendent par ailleurs aussi de Colruyt ».



Une toute nouvelle boucherie

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients se rendront dans une boucherie en libre service. Pierre Viviani, chef boucher, précise : « Cette présentation permet aux clients d'avoir une vue d'ensemble de notre assortiment de viandes, de charcuteries et de salades. De plus, ils voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert. Pratique s'ils ont des questions ou des demandes spéciales. »



Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 2 mai, le gérant Simon Lardinois, le chef boucher Pierre Viviani, et leurs 39 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le Colruyt entièrement rénové de Marche.

Le gérant : « Le lundi 30 avril, entre 17 h et 20 h, chacun pourra venir découvrir en primeur le nouveau magasin en présence de monsieur André Bouchat, bourgmestre de Marche-en-Famenne. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »

Pour plus de renseignements, contactez :

Sébastien Purnelle (manager régional) au 02 345 2345

Silja Decock (responsable presse de Colruyt Group) au 0473 92 45 10



Informations pratiques

Colruyt Marche-en-Famenne

Vieille Route de Liège 10

6900 Marche-en-Famenne

Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h