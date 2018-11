Colruyt : Verviers accueille le premier Bio-Planet en province de Liège

Le mercredi 28 novembre, Bio-Planet ouvre sa première succursale en province de Liège à Verviers. Le distributeur exploite désormais 29 magasins en Belgique. À Verviers, il a opté pour un tout nouveau bâtiment et l'a équipé des techniques et matériaux écologiques les plus novateurs.

Ancrage en Wallonie

Après les supermarchés bio de Mons, Charleroi, Braine-l'Alleud, Huy, Jambes et Nivelles, Verviers représente la première implantation en province de Liège pour le supermarché bio. Le choix s'est porté sur le site de la Quincaillerie Conradt en raison de sa localisation centrale et du grand nombre de places de parking disponibles. Le supermarché bio de Verviers servira aussi de point d'enlèvement Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Group. Au printemps 2019, Bio-Planet entend par ailleurs ouvrir un deuxième magasin en province de Liège, cette fois au cœur de la Cité ardente.



Plus de 6 000 références

Avec une superficie de 650 m², le magasin de Verviers propose l'assortiment complet comptant quelque 6 000 références, tant alimentaires que non alimentaires. La plus-value de Bio-Planet par rapport à un supermarché classique ? Son offre biologique et écologique. « Ici, les clients trouvent aussi un vaste assortiment de viande fraîche, de fromage et de produits végétariens. Au comptoir traiteur, ils peuvent facilement choisir les quantités souhaitées et voient directement le prix, les valeurs nutritionnelles et les éventuels allergènes des produits sur l'emballage. Ils gagnent ainsi en rapidité, en efficacité et en autonomie », explique Jo Ghilain, business unit manager de Bio-Planet. « Du reste, tous les produits sont découpés, préparés et emballés sur place par nos artisans. Nos collaborateurs se tiennent toujours à la disposition des clients pour fournir des conseils et satisfaire des demandes spécifiques ».



Premier magasin sans combustible fossile pour Bio-Planet

Comme c'est le cas pour chaque Bio-Planet, la conception du magasin de Verviers est particulièrement respectueuse de l'environnement. Mais Bio-Planet franchit ici une étape de plus en la matière. Pour la première fois, un supermarché bio fonctionne intégralement sans mazout ni gaz naturel. Les différents espaces du magasin sont chauffés avec la chaleur résiduelle de l'installation écologique de réfrigération au propane. « Cette technique se traduit par une réduction d'un peu plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux magasins équipés d'une installation de chauffage traditionnelle », explique Jo Ghilain. « De plus, le système de ventilation permet de récupérer 75 % de la chaleur ambiante. Et un rideau d'air à l'entrée maintient l'air froid à l'extérieur ». L'électricité est également 100 % verte. Eoly, le spécialiste en énergie durable de Colruyt Group, en assure la livraison. Plusieurs lanterneaux laissent enter un maximum de lumière naturelle et l'éclairage LED réduit de 30 % la consommation d'énergie. Par ailleurs, le site dispose d'une citerne d'eau de pluie qui est ainsi récupérée et réutilisée au maximum, pour les toilettes par exemple. Enfin, une façade végétale favorise la biodiversité.



Fête d'ouverture

Bio-Planet tient à accueillir les habitants de Verviers dans son nouveau magasin et organise une fête d'ouverture le mardi 27 novembre de 17 à 20 h. L'ouverture officielle du magasin est prévue le mercredi 28 novembre. Les clients pourront faire leurs courses dans leur supermarché bio du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 et le vendredi, jusqu'à 20 h.