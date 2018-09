Colruyt : Via ses outils en ligne, Colruyt Group affiche le Nutri-Score de tous produits en vente chez Colruyt, Bio-Planet, OKay et Spar Colruyt Group

Totale transparence pour le client

Colruyt Group a annoncé récemment qu'il adoptait le Nutri-Score afin d'informer les clients de la manière la plus simple et transparente possible à propos de la composition nutritionnelle des produits en rayon. Mi-2020, tous les emballages des produits alimentaires de Boni Selection arboreront le label au code lettré et coloré.



Frans Colruyt, COO de Colruyt Group : « Nous avons décidé d'aller encore plus loin avec les enseignes Colruyt Meilleurs Prix, Spar Colruyt Group, OKay et Bio-Planet. Nous voulons progressivement accompagner les clients vers un régime alimentaire plus équilibré. Le Nutri-Score s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Cependant, nous devons rester transparents sur toute la ligne, pour toutes les denrées alimentaires dans nos magasins - pas uniquement pour les marques maison. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'apposer le Nutri-Score sur l'ensemble des produits sur nos canaux numériques. Ainsi, nous pouvons aussi communiquer en ligne avec les clients à propos de tous les produits dans nos magasins ».

Pour ce faire, nous utilisons les données nutritionnelles standardisées, mentionnées sur les emballages. Grâce à l'app SmartWithFood gratuite du groupe, il est d'ores et déjà possible de consulter et de comparer le Nutri-Score de 20 000 produits dans les enseignes de Colruyt Group. Il s'agit du premier outil offrant aux utilisateurs la possibilité d'afficher le Nutri-Score de chaque produit scanné. Dès novembre, Colruyt Group aura intégré le Nutri-Score pour tous les produits proposés par le site web colruyt.be, dans l'app MyColruyt et sur la liste de courses en ligne Collect&Go.